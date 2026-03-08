內褲男北車旁亂闖道路滋擾行車 查出針筒及毒品反應送辦

南投縣一名男大生曾在大學教室、公廁、汽車旅館、宿舍等地，偷拍女友的私密處，以及口交過程，也在租屋處的公共廁所、套房浴室內，裝設密錄設備，偷拍分租的女室友，甚至在友人家猥褻女性友人，跑到國中內偷拍少女等犯行，一共6女受害，一審認定有25次犯行，判刑5年11月，二審認男大生已與多名被害人和解等理由，改判1年2月。

2026-03-08 09:01