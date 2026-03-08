快訊

內褲男北車旁亂闖道路滋擾行車 查出針筒及毒品反應送辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

朱姓男子昨晚7時許身穿短袖上衣及內褲在台北市忠孝西路上任意穿越道路並滋事，警方介入發現朱男無法正常溝通，一旁花圃中出現一支針筒，人、證初驗出現毒品安非他命陽性反應，旋即逮捕朱男，詢後將依法送辦。

警方調查，38歲朱男3月7日晚上9時許身穿黑色短袖上衣及內褲，在台北車站旁、忠孝西路上任意奔跑，不僅違規穿越道路，還緊貼其他車輛車窗滋擾行車，民眾目擊過程報案處理。

轄區中正一分局忠孝西路派出所員警獲報介入，見朱男情緒激動、無法正常溝通，先將其壓制帶回、施以保護管束，警方隨後在一旁花圃中發現一支針筒插在地上，一併帶回調查。

經初驗，朱男及針筒皆出現毒品安非他命陽性反應，朱男初步也坦承涉毒，員警旋即逮捕朱男，待朱男狀況穩定後將進一步製作筆錄釐清案情，毒品部分詢後將依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台北地檢署偵辦、在道路任意奔跑滋擾部分則依道路交通管理處罰條例舉發。

警方介入發現朱男無法正常溝通，一旁花圃中出現一支針筒，人、證初驗出現毒品安非他命陽性反應。圖／警方提供
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

內褲 台北車站 毒品

內褲男北車旁亂闖道路滋擾行車 查出針筒及毒品反應送辦

