中校科長下班逛全聯 藉挑貨「低角度」偷拍正妹裙底GG了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

疑任職軍方後勤單位科長的張姓男子，去年8月初某晚在桃園中壢的全聯福利中心購物時，竟佯裝挑商品，趁機蹲在1名正妹身旁，拿著手機由下往上偷拍裙底風光，正妹察覺立刻報警，警方人贓俱獲，桃園地檢署認定張的犯行明確，依無故攝錄他人性影像罪嫌聲請簡易判決處刑。

據悉，現年46、47歲的張男疑任職於陸軍後勤單位某勤務廠，並擔任科長職務，依軍方編制推估，此類科長多由中校或資深少校擔任，以張男年齡與資歷推算，極可能為中校軍官，卻沒想到他竟在賣場涉嫌偷拍女子裙底，行徑曝光引發譁然。

起訴指出，張男於2025年8月7日晚上7時18分前往桃園市中壢區的全聯福利中心中壢中山店內購物時，在店內見到有名穿著裙裝的正妹在貨架間穿梭，竟心生歹念，萌生偷拍念頭，佯裝也是採買的消費者，隨即在正妹身旁蹲下，假意翻找，詎料，卻是在操作隨身攜帶的智慧型手機並開啟錄影功能，採取「低角度」由下往上仰拍的方式，不間斷攝錄正妹裙底的身體隱私部位。

由於張男蹲著好一陣子沒動作，正妹察覺張男行徑詭異後，以眼角餘光查看，發現自己疑似正遭偷拍，嚇得報警求助；警方趕抵，立即查扣張男手機並進行數位採證，同時製作扣押筆錄，調閱賣場監視器畫面，確認張男確實有蹲在正妹身旁持手機拍攝的行為，帶回偵辦並依妨害秘密罪嫌移送桃園地檢署。

檢方偵查期間，張男認罪，表示因沒偷拍過，所以想試試，犯案過程與被害女子指證、監視器畫面及手機內影像截圖等證據相符，檢方認為，張男以違反女子意願方式，攝錄足以引發性慾或羞恥感的身體隱私部位影像，已構成刑法所規定的無故攝錄他人性影像罪。

至於用來偷拍的智慧型手機屬於本案性影像的附著物，建請依法宣告沒收，由於全案犯罪事證明確，桃園地檢署偵結後，依法向桃園地方法院聲請簡易判決處刑。

疑任職軍方後勤單位張姓科長，去年8月初某晚下班後逛全聯，看見穿裙裝正妹竟起歹念偷拍，於是在正妹身旁蹲下假裝翻找商品，實則拿起手機向上仰拍裙底風光，桃園地檢署依無故攝錄他人性影像罪嫌聲請簡易判決處刑。示意圖／記者陳恩惠攝影
疑任職軍方後勤單位張姓科長，去年8月初某晚下班後逛全聯，看見穿裙裝正妹竟起歹念偷拍，於是在正妹身旁蹲下假裝翻找商品，實則拿起手機向上仰拍裙底風光，桃園地檢署依無故攝錄他人性影像罪嫌聲請簡易判決處刑。示意圖／記者陳恩惠攝影

相關新聞

走過恐懼與低潮... 萬華「美女里長」洪佳君半夜吐心聲：不畏懼流言、壓力

台北市華江里長洪佳君在2月初爆遭地方有力人士性騷擾，昨天鏡周刊報導，加害者為環南市場自治會長林勝東。洪佳君昨半夜在臉書發文，透露一路以來的心情，強調「我不畏懼流言，也不害怕壓力。」

嘉義樂器行負責人裝針孔 偷拍國中學生上廁所遭收押

嘉義縣某家樂器行劉姓負責人，開班授課指導學生彈鋼琴，卻疑似在廁所裝針孔攝影機，偷拍國中、國小學生上廁所，近日遭人發現報警，檢警調查發現受害者影像，依兒少性剝削、妨礙秘密等罪嫌移送嘉義地檢署，已裁定收押；另他也在學校擔任音樂社團老師，將停止錄用。

台中高中英文老師自稱擁50炮友、7女友…扮情趣蜘蛛人向少女討裸照

時任台中某高中呂姓英文老師向17歲高二女學生自稱有50幾個炮友、7個女友，還傳自己穿蜘蛛人情趣服裝照、性交及自慰影片給她看，並開視訊問「可以看妳胸部嗎」引誘裸聊，所幸少女沒遭引誘；法院以呂認罪、調解賠償，依引誘少年自行拍攝性影像未遂罪判他1年8月，緩刑4年，可上訴。

影／撞小貨車、路邊機車…沙鹿駕駛車禍後肇逃 今自行到案說明

55歲陳男今天凌晨駕駛小客車，沿台中市沙鹿區鎮南路二段由東往西方向行駛，行駛途中先與同向停等紅燈楊男駕駛小貨車發生碰撞，隨後車輛失控繼續往前，再撞上路邊停放的10輛機車，造成嚴重財物損失而逃逸，警方積極追緝並進行相關策動後，陳男下午終於到案說明。將再進一步釐清其肇事責任。

麥當勞少女遭主管性侵案 檢2次不起訴...家屬將提再議「始終未放棄」

麥當勞2024年傳出一名17歲少女打工時遭主管性侵，事件因少女墜河輕生，少女母親在網上發文公開事發經過引發社會關注，士林地檢署去年將麥當勞前主管處分不起訴，少女家人聲請再議。

愛慕正妹竟傳下體照炫大求愛 被判拘役30日

彰化縣一名男子因愛慕一名正妹，去年竟以line傳訊騷擾正妹，寫著「我有自拍XX照你要看嗎?」、「老婆是看到我的XX嚇到離婚」，吹噓自己的陽具大，正妹嚇到報警，彰化地方法院依跟蹤騷擾罪，將男子判處拘役30日，得易科罰金。

