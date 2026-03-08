中校科長下班逛全聯 藉挑貨「低角度」偷拍正妹裙底GG了

疑任職軍方後勤單位科長的張姓男子，去年8月初某晚在桃園中壢的全聯福利中心購物時，竟佯裝挑商品，趁機蹲在1名正妹身旁，拿著手機由下往上偷拍裙底風光，正妹察覺立刻報警，警方人贓俱獲，桃園地檢署認定張的犯行明確，依無故攝錄他人性影像罪嫌聲請簡易判決處刑。

據悉，現年46、47歲的張男疑任職於陸軍後勤單位某勤務廠，並擔任科長職務，依軍方編制推估，此類科長多由中校或資深少校擔任，以張男年齡與資歷推算，極可能為中校軍官，卻沒想到他竟在賣場涉嫌偷拍女子裙底，行徑曝光引發譁然。

起訴指出，張男於2025年8月7日晚上7時18分前往桃園市中壢區的全聯福利中心中壢中山店內購物時，在店內見到有名穿著裙裝的正妹在貨架間穿梭，竟心生歹念，萌生偷拍念頭，佯裝也是採買的消費者，隨即在正妹身旁蹲下，假意翻找，詎料，卻是在操作隨身攜帶的智慧型手機並開啟錄影功能，採取「低角度」由下往上仰拍的方式，不間斷攝錄正妹裙底的身體隱私部位。

由於張男蹲著好一陣子沒動作，正妹察覺張男行徑詭異後，以眼角餘光查看，發現自己疑似正遭偷拍，嚇得報警求助；警方趕抵，立即查扣張男手機並進行數位採證，同時製作扣押筆錄，調閱賣場監視器畫面，確認張男確實有蹲在正妹身旁持手機拍攝的行為，帶回偵辦並依妨害秘密罪嫌移送桃園地檢署。

檢方偵查期間，張男認罪，表示因沒偷拍過，所以想試試，犯案過程與被害女子指證、監視器畫面及手機內影像截圖等證據相符，檢方認為，張男以違反女子意願方式，攝錄足以引發性慾或羞恥感的身體隱私部位影像，已構成刑法所規定的無故攝錄他人性影像罪。

至於用來偷拍的智慧型手機屬於本案性影像的附著物，建請依法宣告沒收，由於全案犯罪事證明確，桃園地檢署偵結後，依法向桃園地方法院聲請簡易判決處刑。