嘉義樂器行負責人裝針孔 偷拍國中學生上廁所遭收押

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導

嘉義縣某家樂器行劉姓負責人，開班授課指導學生彈鋼琴，卻疑似在廁所裝針孔攝影機，偷拍國中、國小學生上廁所，近日遭人發現報警，檢警調查發現受害者影像，依兒少性剝削、妨礙秘密等罪嫌移送嘉義地檢署，已裁定收押；另他也在學校擔任音樂社團老師，將停止錄用。

據了解，劉姓負責人開設樂器行，收學生指導樂器，包括鋼琴、爵士鼓、吉他等樂器，自己還有一對未成年子女，妻子去年過世後，他在樂器行廁所裝針孔攝影機，拍攝學生上廁所畫面。事件爆發後，許多家長擔心自己孩子被偷拍，若有相關影像留存，將對該負責人提告。

縣府教育處長李美華說，該樂器行負責人在校園擔任音樂社團老師，案件發生地點雖在校外，但一經判刑確定，就會有前科紀錄，學校聘用兼課教師或社團老師時，都會參著相關犯罪紀錄，若判刑確定將不予錄用，不會讓有前科紀錄的人進入校園任教，確保學生及校園安全。

嘉義樂器行負責人裝針孔，偷拍國中學生上廁所遭收押。記者黃于凡／攝影
嘉義樂器行負責人裝針孔，偷拍國中學生上廁所遭收押。記者黃于凡／攝影

嘉義樂器行負責人裝針孔，偷拍國中學生上廁所遭收押。記者黃于凡／攝影
嘉義樂器行負責人裝針孔，偷拍國中學生上廁所遭收押。記者黃于凡／攝影

針孔攝影機

