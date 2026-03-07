台中高中英文老師自稱擁50炮友、7女友…扮情趣蜘蛛人向少女討裸照

時任台中某高中呂姓英文老師向17歲高二女學生自稱有50幾個炮友、7個女友，還傳自己穿蜘蛛人情趣服裝照、性交及自慰影片給她看，並開視訊問「可以看妳胸部嗎」引誘裸聊，所幸少女沒遭引誘；法院以呂認罪、調解賠償，依引誘少年自行拍攝性影像未遂罪判他1年8月，緩刑4年，可上訴。

檢警調查，呂男2025年7月6日深夜11點多用IG和女學生聊天，聲稱自己有50幾個炮友、7個女友，還傳送SM性虐待工具、自己穿蜘蛛人情趣服裝的照片給少女看，向她提議可下載通訊軟體TELEGRAM使用「閱後即焚」功能，以此觀看私密影像，或視訊裸聊、視訊自慰。

呂男見少女下載後，就以暱稱「老濕雞」的帳號傳送自己和其他女子性交、自慰影像給她，又以要自慰給她看為由打開單方視訊通話，過程中又問少女「可以看妳的胸部嗎？」企圖引誘對方裸聊、拍攝胸部性影像，所幸少女沒答應。

台中地院審理時，呂男坦承不諱，與少女指證相符，並有警方搜索查扣其手機內自慰影像截圖、對話紀錄等可佐。

中院審酌，呂男不顧少女心智未成熟，判斷力、自我保護力仍不足，未能妥善拿捏，引誘少女拍攝性影像，危害其身心、人格發展，但考量他犯後坦承，已和少女父親調解、賠償，已有悔意。

中院審理後依引誘少年自行拍攝性影像未遂罪，判呂男1年8月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並禁止對少女騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他聯絡行為。