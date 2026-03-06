影／撞小貨車、路邊機車…沙鹿駕駛車禍後肇逃 今自行到案說明

55歲陳男今天凌晨駕駛小客車，沿台中市沙鹿區鎮南路二段由東往西方向行駛，行駛途中先與同向停等紅燈楊男駕駛小貨車發生碰撞，隨後車輛失控繼續往前，再撞上路邊停放的10輛機車，造成嚴重財物損失而逃逸，警方積極追緝並進行相關策動後，陳男下午終於到案說明。將再進一步釐清其肇事責任。

清水分局表示，案發於今天零1時許，事故發生後，陳男肇事駕駛未依規定停車處置，竟徒步離開現場，涉有肇事逃逸之嫌，事故造成小貨車駕駛楊姓男子四肢及背部擦挫傷，經送醫治療後傷勢無大礙，所幸未釀成重大人命傷亡。

警方接獲報案後，員警迅速前往現場處理，並同步調閱周邊監視錄影器畫面，進行交叉比對追查鎖定55歲陳姓男子為涉嫌肇事逃逸之駕駛人，展開追緝並進行相關策動後，陳男今天下午2時5分，由友人陪同主動至本分局沙鹿分駐所到案說明。經員警實施酒精測試，酒測結果無酒精反應，初步排除酒駕情形。

警方指出，全案目前正由警方持續調查中，待釐清全部案情後，將依肇事逃逸等相關事證，移請台中地檢署依法偵辦，警方同時再次鄭重呼籲廣大民眾，駕駛動力交通工具發生交通事故後，依法應立即停車、採取適當措施並向警方報案。

清水分局表示，民眾切勿因一時疏忽或心存僥倖而選擇逃逸，不僅無法逃脫法律制裁，更將承擔更重的刑事責任，全案依據道路交通管理處罰條例及刑法相關規定，肇事致人傷害逃逸者，將可處處6個月以上5年以下有期徒刑；若肇事致人死亡或重傷逃逸者，可處1年以上7年以下有期徒刑。