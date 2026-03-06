快訊

宜蘭男毒駕撞死女老師 學者籲比照酒駕加強宣導與取締

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導

宜蘭市中山路3段昨晚發生重大車禍，23歲林姓男子吸毒駕駛賓士車，撞死59歲鍾姓女老師，面對毒駕頻傳止不住，中正大學教育學院院長、犯罪防治學系所教授鄭瑞隆說，政府酒駕防治宣導多年，形成全民共識且案件數減少，建議加強毒駕防治宣導，並提升警察檢測配備，精準取締。

鄭瑞隆分析，依托咪酯過去用於動物手術麻醉，後來被當作毒品濫用，在人體上產生麻痺效果，吸食後肢體僵硬、不斷抽搐，無法正常行走，也會失去判斷能力；毒駕猛踩油門狂飆，造成傷亡是可預期的，警方在路邊攔檢是第一線，必須有妥善配備檢測，不能等到發生傷亡再介入。

基層員警說，目前最新唾液試劑使用起來並不方便，須取得駕駛人同意書（若不同意將如同酒駕拒測開罰），且要在口腔刮動取樣3至5分鐘，有時對方不舒服會反抗，取樣後立即有結果，可測出常見的安非他命、依托咪酯、喵喵及海洛因等一、二級毒品，但並非全數種類。

鄭瑞隆也說，吸毒基本上是犯罪行為，毒駕隱匿性遠高於酒駕，酒駕會臉紅、有酒氣，但毒駕主要是精神狀況，分辨難度遠高於酒駕，毒品唾液試劑無法檢測所有品項毒品，易有漏網之魚，若未測出而沒有被攔下來，恐上路危害更多人，建議政府提升警察設備及檢驗試劑。

鄭瑞隆強調，毒駕危害不亞於酒駕，政府推動酒駕防治多年已有成效，喝酒不開車形成社會共識，對比之下，現在網路取得毒品容易，還有很多人不知道吸毒不能開車，甚至邊開車、邊吸毒，建議應加強宣導力度，並設置完善制度，再加上親友勸告，避免毒駕發生。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

宜蘭市區昨晚發生1死3傷重大車禍，警方在涉嫌肇事的賓士車內查獲毒品「依托咪酯」。記者王燕華／翻攝

宜蘭男毒駕撞死女老師 學者籲比照酒駕加強宣導與取締

