麥當勞少女遭主管性侵案 檢2次不起訴...家屬將提再議「始終未放棄」

麥當勞2024年傳出一名17歲少女打工時遭主管性侵，事件因少女墜河輕生，少女母親在網上發文公開事發經過引發社會關注，士林地檢署去年將麥當勞前主管處分不起訴，少女家人聲請再議。高檢署發回續查，再次偵查近10個月，士林地檢署昨偵結，同因罪嫌不足不起訴。家屬今透過委任的律師團發出聲明，表達萬分遺憾和哀痛，將提再議。

家屬聲明如下：

一、家屬始終未放棄替被害幼女爭取司法正義，對於檢方再次不起訴處分表達萬分遺憾與哀痛，將於收到不起訴處分書後，與律師團隊研擬意見，依法定程序聲請救濟處理。 二、本案被害人已不幸往生，然相關職場性暴力問題以及友善性別工作環境之建立，仍須各界重視。未成年人遭受權勢性暴力的案件仍層出不窮，為使未成年兒少遭逢不法侵害時，有相關知能與資訊獲取管道得以自我保護，本會仍將持續在個案中全力協助，在通案中努力倡議制度改善。 三、本案發生數年，受到社會各界廣泛關注，家屬深度悲傷並思念愛女，堅持為被害人爭取真相與公道，並希望此類事件中，年輕人為工作賺錢勉力維生，而有可能遭受職場權勢性暴力、霸凌事件等情況，能夠受到普遍重視與監督改善。尤其大型連鎖企業應全面檢視並公開內部的性騷擾處理流程及防治教育訓練內容，確保對員工的保護落實到位。 四、本會持續訴求修訂並完善法規細則，落實企業責任。包含修訂性別平等工作法及工作場所性騷擾防治措施準則，明確規範雇主在性騷擾申訴案件中，應於7日內提供或轉介心理諮詢、醫療或社會福利資源，並設置專責人員追蹤申訴案進度。勞動部則應將申訴案之後續追蹤、企業提供之協助，納入核備範圍，並定期抽查企業處理流程，邀請第三方專家審核，確保案件處理的公正與專業性。 五、以上內容經本律師團與台灣光寰協會向被害人家屬確認後，代聲明如上。

