台南恐怖「攝狼」拐未成年少女 性侵並拍色情影片判刑214年

台南市吳姓男子兼職攝影師以免費拍照手法，從105年起長達8年拐約未成年少女強制性交並拍攝性影像，檢警查扣436個電腦檔案多達6817部性影像，至少有30名未成年少女受害。雲林地方法院昨天以吳所犯56罪，共判處214年9個月徒刑，應合併執行21年，全案仍可上訴。

這件駭人聽聞的性侵事件發生於前年11月間，雲林一名女國中生由家屬陪同報案，指控遭吳男約拍美照，並被誘騙性侵、拍攝性影像。雲林地檢署檢察官彭彥儒指揮到台南吳男住家搜索，查扣9TB行動硬碟等證物。

檢方擴大追查，發現吳男從2016年起透過網路社群、交友軟體或參與實體Cosplay攝影活動等方式，以互惠拍攝或付費拍攝為誘因，將和女子的性行為並將影像拍下，受害女子遍及許多縣市。檢察官去年起訴並具體求型25年。

雲林地院指出，吳姓男子身為兼職外拍攝影師，自105年至 113年間，透過各式網路社群、交友軟體或 Cosplay 攝影活動結識被害少女，以互惠拍攝或付費拍攝為誘因，邀約未成年少女見面，強制性交及拍攝性影像。

經檢警對扣案硬碟進行鑑識後，再按照拍攝對象及日期整理共944個資料夾內，其中有多達436個資料夾內有吳男與不同年輕女性性交、猥褻行為影像，影片數量高達6817部。

法院指出，受害者約30人，多數案發時為未滿14歲或14至16歲，身心發育尚未成熟。

法院說，吳姓男子為滿足私慾，長期利用攝影職務之便侵害兒少，其行為對受害少女造成難以抹滅的心理陰影，對社會治安與兒少保護造成重大危害 。

吳姓男子在法庭上坦承犯案，雖與多名被害者達成和解。但合議庭認為，全案受害達30人，犯罪時間也長達數年，拍攝的性影像對被害少女身心發展影響甚鉅，部分受害者甚至未滿14歲，刑度不可寬貸。

法院昨天宣判，吳姓男子共犯兒童及少年性剝削等56罪，以一罪一罰論處共判214年9個月，最後應執行有期徒刑21年，全案仍可上訴。