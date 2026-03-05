台南安平咖啡廳廁所曾被工程師裝針孔偷拍 再傳中西區餐廳廁所也被裝

台積電鄭姓工程師至台南咖啡廳廁所裝設芳香盒造型針孔攝影機，偷拍到3人如廁性影像，警方查出他還在自家裝針孔偷拍來訪女性友人，台南地院去年將鄭判刑1年；近日又有業者在餐廳廁所發現被安裝煙霧警報器針孔攝影機，立即報警，並PO上網提醒台南店家與民眾。

判決書指出，鄭姓男子2024年11月16日下午1時許，前往台南市安平區一間咖啡店內，將芳香盒造型的針孔攝影機（含鏡頭、記憶卡及充電裝置）1組藏放在廁所洗手台左側，拍攝到3人上廁所時身體隱私部位的性影像；案經店員發現報警，警方擴大偵辦，前往他家搜索。

台南市中西區民權路三段一名業者本月2日中午也上網在社群媒體threads上發文提醒台南各店家指出，請各店家打掃店裡時，務必要在廁所各個角落再度深度檢查；他們在2月28日下班前打掃完廁所，未發現異常，隔天開店，居然在廁所發現沒看過的煙霧警報器，拔下來看竟是針孔攝影機。

該名業者請店家與消費者務必要多加注意，有危險要立刻保留證據，也提醒「不要親自用手上去拿下來或摸」，避免上面的指紋證據被覆蓋，讓自己成為懷疑對象，並表示變態真的越來越多了，業者也通報轄區第二警分局長樂派出所。

業者說明，警察表示會採集上面的生物樣本，去除掉他的，再看是否能辨識嫌犯；文章獲得9千多個讚，300多筆留言，網友表示「廁所得免設火警探測器，會看到就要先問號了」、「會改裝這種的，通常都是有電子背景，絕對不是什麼偷拍新手」、「如果是被客人發現，店家也會很衰小」。

所長江昀龍指出，接獲餐廳業者報案指出，發現店內廁所被裝設偽裝成火警警報器的針孔鏡頭，員警到達現場，立即通知鑑識人員到場採證，確認是可以錄影的針孔攝影機；目前裡面只有拍到業者跟員警，並沒有民眾，全案依妨害秘密罪嫌受理，將追查偵辦裝設針孔的嫌犯。