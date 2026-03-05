台南安平咖啡廳廁所曾被工程師裝針孔偷拍 再傳中西區餐廳廁所也被裝

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

台積電鄭姓工程師至台南咖啡廳廁所裝設芳香盒造型針孔攝影機偷拍到3人如廁性影像，警方查出他還在自家裝針孔偷拍來訪女性友人，台南地院去年將鄭判刑1年；近日又有業者在餐廳廁所發現被安裝煙霧警報器針孔攝影機，立即報警，並PO上網提醒台南店家與民眾。

判決書指出，鄭姓男子2024年11月16日下午1時許，前往台南市安平區一間咖啡店內，將芳香盒造型的針孔攝影機（含鏡頭、記憶卡及充電裝置）1組藏放在廁所洗手台左側，拍攝到3人上廁所時身體隱私部位的性影像；案經店員發現報警，警方擴大偵辦，前往他家搜索。

台南市中西區民權路三段一名業者本月2日中午也上網在社群媒體threads上發文提醒台南各店家指出，請各店家打掃店裡時，務必要在廁所各個角落再度深度檢查；他們在2月28日下班前打掃完廁所，未發現異常，隔天開店，居然在廁所發現沒看過的煙霧警報器，拔下來看竟是針孔攝影機。

該名業者請店家與消費者務必要多加注意，有危險要立刻保留證據，也提醒「不要親自用手上去拿下來或摸」，避免上面的指紋證據被覆蓋，讓自己成為懷疑對象，並表示變態真的越來越多了，業者也通報轄區第二警分局長樂派出所。

業者說明，警察表示會採集上面的生物樣本，去除掉他的，再看是否能辨識嫌犯；文章獲得9千多個讚，300多筆留言，網友表示「廁所得免設火警探測器，會看到就要先問號了」、「會改裝這種的，通常都是有電子背景，絕對不是什麼偷拍新手」、「如果是被客人發現，店家也會很衰小」。

所長江昀龍指出，接獲餐廳業者報案指出，發現店內廁所被裝設偽裝成火警警報器的針孔鏡頭，員警到達現場，立即通知鑑識人員到場採證，確認是可以錄影的針孔攝影機；目前裡面只有拍到業者跟員警，並沒有民眾，全案依妨害秘密罪嫌受理，將追查偵辦裝設針孔的嫌犯。

近日又有業者在餐廳廁所發現被安裝煙霧警報器針孔攝影機，立即報警，並PO上網提醒台南店家與民眾。記者袁志豪／翻攝
近日又有業者在餐廳廁所發現被安裝煙霧警報器針孔攝影機，立即報警，並PO上網提醒台南店家與民眾。記者袁志豪／翻攝

針孔攝影機 廁所 工程師 色狼 偷拍

麥當勞少女打工遭性侵後輕生 高檢發回續查...士林地檢署再次不起訴

麥當勞2024年傳出一名17歲少女打工時遭主管性侵，事件因少女墜河輕生，少女母親在網上發文公開事發經過引發社會關注，士林地檢署2025年4月將麥當勞前主管處分不起訴，少女家人聲請再議，高檢署發回士檢續查，案經偵查近10個月後，士林地檢署今天偵結，再次因罪嫌不足不起訴。

走過恐懼與低潮... 萬華「美女里長」洪佳君半夜吐心聲：不畏懼流言、壓力

台北市華江里長洪佳君在2月初爆遭地方有力人士性騷擾，昨天鏡周刊報導，加害者為環南市場自治會長林勝東。洪佳君昨半夜在臉書發文，透露一路以來的心情，強調「我不畏懼流言，也不害怕壓力。」

台南恐怖「攝狼」拐未成年少女 性侵並拍色情影片判刑214年

台南市吳姓男子兼職攝影師以免費拍照手法，從105年起長達8年拐約未成年少女強制性交並拍攝性影像，檢警查扣436個電腦檔案多達6817部性影像，至少有30名未成年少女受害。雲林地方法院昨天以吳所犯56罪，共判處214年9個月徒刑，應合併執行21年，全案仍可上訴。

阿兵哥二度約炮少女被拒絕 上傳偷拍影像報復害慘自己

黃姓軍人在網路認識少女後約對方到摩鐵開房，結果想在約少女出門卻被拒絕，黃男不滿將少女的私密照上傳到社群，後經網友轉傳，少女得知後氣炸提告，高雄地院依違反兒少法等罪判刑1年6月。

彰化色狼4鄉鎮公園夜市公廁偷拍 查獲不雅影像213件

彰化縣柯姓男子去年在員林市南區公園女廁內涉嫌偷拍女生如廁被發現，警方查扣其手機和電腦後，發現柯男偷拍地點廣及員林市、北斗鎮、田中鎮、田尾鄉的公共廁所、夜市、及其任職公司廁所內，但因僅1名被害人提告，後又和解撤告，由於妨害性隱私罪是告訴乃論，彰化地方法院判決公訴不受理。

