兼職攝影師涉犯性侵等56罪 一審判21年

吳姓男子兼職攝影師藉免費拍照為由，從105年起邀未成年少女見面強制性交及拍攝性影像，經雲林地檢署起訴，法院昨天判吳男共犯56罪、判214年9個月，應執行21年，全案可上訴。

雲林地院今天發布新聞稿指出，吳姓男子身為兼職外拍攝影師，自105年至113年間，透過各式網路社群、交友軟體或Cosplay攝影活動結識被害少女，以互惠拍攝或付費拍攝為誘因，邀約未成年少女見面，強制性交及拍攝性影像。

經檢警對扣案硬碟進行數位鑑識後，發現吳男被查扣案硬碟檔案，按照拍攝對象及日期整理共944個資料夾內，其中有多達436個資料夾內有吳男與不同年輕女性性交、猥褻行為影像，影片數量高達6817部。

法院調查，受害人數多達30人，且多名受害者在案發時為未滿14歲或14至16歲的少女，身心發育尚未成熟。而吳姓男子為滿足私慾，長期利用攝影職務之便侵害兒少，其行為對受害少女造成難以抹滅的心理陰影，對社會治安與兒少保護造成重大危害 。

法院認為，吳姓男子自105年起至113年遭查獲為止，持續作案多年，顯示其法治觀念極其薄弱。

吳姓男子在法庭上坦承犯案，並與多名被害者達成和解。

法院審酌，全案受害少女達30人，且犯罪時間長達數年，吳姓男子拍攝許多性影像，對於被害少女身心發展影響甚鉅，部分受害者甚至未滿14歲，刑度不可寬貸。

法院昨天宣判，吳姓男子共犯兒童及少年性剝削等56罪，共判214年9個月，最後合併應執行有期徒刑21年，全案仍可上訴。