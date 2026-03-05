快訊

兼職攝影師涉犯性侵等56罪 一審判21年

中央社／ 雲林縣5日電

吳姓男子兼職攝影師藉免費拍照為由，從105年起邀未成年少女見面強制性交及拍攝性影像，經雲林地檢署起訴，法院昨天判吳男共犯56罪、判214年9個月，應執行21年，全案可上訴。

雲林地院今天發布新聞稿指出，吳姓男子身為兼職外拍攝影師，自105年至113年間，透過各式網路社群、交友軟體或Cosplay攝影活動結識被害少女，以互惠拍攝或付費拍攝為誘因，邀約未成年少女見面，強制性交及拍攝性影像。

經檢警對扣案硬碟進行數位鑑識後，發現吳男被查扣案硬碟檔案，按照拍攝對象及日期整理共944個資料夾內，其中有多達436個資料夾內有吳男與不同年輕女性性交、猥褻行為影像，影片數量高達6817部。

法院調查，受害人數多達30人，且多名受害者在案發時為未滿14歲或14至16歲的少女，身心發育尚未成熟。而吳姓男子為滿足私慾，長期利用攝影職務之便侵害兒少，其行為對受害少女造成難以抹滅的心理陰影，對社會治安與兒少保護造成重大危害 。

法院認為，吳姓男子自105年起至113年遭查獲為止，持續作案多年，顯示其法治觀念極其薄弱。

吳姓男子在法庭上坦承犯案，並與多名被害者達成和解。

法院審酌，全案受害少女達30人，且犯罪時間長達數年，吳姓男子拍攝許多性影像，對於被害少女身心發展影響甚鉅，部分受害者甚至未滿14歲，刑度不可寬貸。

法院昨天宣判，吳姓男子共犯兒童及少年性剝削等56罪，共判214年9個月，最後合併應執行有期徒刑21年，全案仍可上訴。

麥當勞少女打工遭性侵後輕生 高檢發回續查...士林地檢署再次不起訴

麥當勞2024年傳出一名17歲少女打工時遭主管性侵，事件因少女墜河輕生，少女母親在網上發文公開事發經過引發社會關注，士林地檢署2025年4月將麥當勞前主管處分不起訴，少女家人聲請再議，高檢署發回士檢續查，案經偵查近10個月後，士林地檢署今天偵結，再次因罪嫌不足不起訴。

走過恐懼與低潮... 萬華「美女里長」洪佳君半夜吐心聲：不畏懼流言、壓力

台北市華江里長洪佳君在2月初爆遭地方有力人士性騷擾，昨天鏡周刊報導，加害者為環南市場自治會長林勝東。洪佳君昨半夜在臉書發文，透露一路以來的心情，強調「我不畏懼流言，也不害怕壓力。」

台南恐怖「攝狼」拐未成年少女 性侵並拍色情影片判刑214年

台南市吳姓男子兼職攝影師以免費拍照手法，從105年起長達8年拐約未成年少女強制性交並拍攝性影像，檢警查扣436個電腦檔案多達6817部性影像，至少有30名未成年少女受害。雲林地方法院昨天以吳所犯56罪，共判處214年9個月徒刑，應合併執行21年，全案仍可上訴。

台南安平咖啡廳廁所曾被工程師裝針孔偷拍 再傳中西區餐廳廁所也被裝

台積電鄭姓工程師至台南咖啡廳廁所裝設芳香盒造型針孔攝影機，偷拍到3人如廁性影像，警方查出他還在自家裝針孔偷拍來訪女性友人，台南地院去年將鄭判刑1年；近日又有業者在餐廳廁所發現被安裝煙霧警報器針孔攝影機，立即報警，並PO上網提醒台南店家與民眾。

阿兵哥二度約炮少女被拒絕 上傳偷拍影像報復害慘自己

黃姓軍人在網路認識少女後約對方到摩鐵開房，結果想在約少女出門卻被拒絕，黃男不滿將少女的私密照上傳到社群，後經網友轉傳，少女得知後氣炸提告，高雄地院依違反兒少法等罪判刑1年6月。

彰化色狼4鄉鎮公園夜市公廁偷拍 查獲不雅影像213件

彰化縣柯姓男子去年在員林市南區公園女廁內涉嫌偷拍女生如廁被發現，警方查扣其手機和電腦後，發現柯男偷拍地點廣及員林市、北斗鎮、田中鎮、田尾鄉的公共廁所、夜市、及其任職公司廁所內，但因僅1名被害人提告，後又和解撤告，由於妨害性隱私罪是告訴乃論，彰化地方法院判決公訴不受理。

