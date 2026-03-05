阿兵哥二度約炮少女被拒絕 上傳偷拍影像報復害慘自己

黃姓軍人在網路認識少女後約對方到摩鐵開房，結果想在約少女出門卻被拒絕，黃男不滿將少女的私密照上傳到社群，後經網友轉傳，少女得知後氣炸提告，高雄地院依違反兒少法等罪判刑1年6月。

判決指出，黃男2023年7月透過交友軟體結識17歲少女，兩人相約到高雄某摩鐵開房，黃男趁機偷偷拍下自己和少女的性愛過程。

事後，黃男想再約少女出門卻被拒絕，黃男不滿，傳訊恐嚇「不跟我出門或聯絡，將散布性影像」，當時少女不知第一次出門已被偷拍，直接封鎖黃男，沒想到黃男竟把兩人嘿咻過程的影像，傳到Telegram「外流聚集地」，再輾轉外流至Telegram群組內。

少女得知後又急又氣，趕緊報警求助；高雄地方法院審理時，黃男坦承犯行，但因無法與少女達成和解，偷拍部分被依拍攝少年之性影像罪判徒刑1年2月、散布少年之性影像罪判徒刑1年4月，應執行1年6月，恐嚇部分判拘役50天，得易科罰金，可上訴。