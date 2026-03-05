快訊

彰化色狼4鄉鎮公園夜市公廁偷拍 查獲不雅影像213件

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導

彰化縣柯姓男子去年在員林市南區公園女廁內涉嫌偷拍女生如廁被發現，警方查扣其手機和電腦後，發現柯男偷拍地點廣及員林市、北斗鎮、田中鎮、田尾鄉的公共廁所、夜市、及其任職公司廁所內，但因僅1名被害人提告，後又和解撤告，由於妨害性隱私罪是告訴乃論，彰化地方法院判決公訴不受理。

柯男( 27歲)去年5月某日下午3時躲在員林市南區公園女廁，見一名女生入內如廁，即將手機由隔板下方縫隙伸進隔壁隔間，對著女生下體隱私部位攝錄，被女生當場發現，衝出公廁高喊「隔壁有變態」，經一名熱心路人協助將柯男攔下，報警處理。

警方除查扣柯男手機，也到其住處搜查電腦等，發現柯男手機及記憶卡內有女子裙底影像106件、如廁影像105件、沐浴影像1件、性交影像1件，拍攝時間從2024年12 月到2025年5月間，其中性交影像乃是柯男與一名傳播女子在田中某汽車旅館發生性行為時，未經女子同意，偷拍2人性交影像供自己觀看。

雖檢方將柯男依妨害性隱私及不實性影像罪起訴，由於被偷拍者多不知自己被偷拍，僅1名被害人提告，後又因和解而撤告，因此彰化地方判決公訴不受理。

柯姓男子在員林市、北斗鎮、田中鎮、田尾鄉的公共廁所、夜市、及其任職公司廁所內偷拍，但因僅1人提告又撤告，彰化地方法院判決公訴不受理。記者林宛諭／攝影
柯姓男子在員林市、北斗鎮、田中鎮、田尾鄉的公共廁所、夜市、及其任職公司廁所內偷拍，但因僅1人提告又撤告，彰化地方法院判決公訴不受理。記者林宛諭／攝影

