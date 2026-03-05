北市咖啡廳老闆偷拍員工、顧客長達13年！婦團：勞動局應介入調查

北市知名咖啡店遭檢警查出偷拍員工、顧客長達13年，近日卻傳出老闆交保後換名繼續開店。現代婦女基金會董事王如玄今表示，雖然該案的員工未提申訴，但「性別平等工作法」主管機關應主動介入調查，基金會今將正式行文北市勞動局、社會局，盼針對此類明顯違法案例主動進行調查及裁罰。

性平三法修法即將滿兩周年，現代婦女基金會今發布「職場性騷擾防治，員工有感嗎？」調查，並提出「升級因應能力與防治行動」、「升級督輔導與主動調查」兩大訴求。

調查指出，逾7成填答者表示公司有設置申訴管道及辦法，但僅4成認為公司的性騷擾防治訓練對知能提升有幫助，其餘6成甚至認為沒幫助，更有近3成受訪者表示未上過相關課程。

現代婦女基金會督導黃傳馨說，不少公司教育訓練雖排滿整天，卻只安排20分鐘進行性騷擾防治政令宣導，也有只針對當年度新人教育訓練，顯示事業單位投入教育訓練的資源有待加強。

調查也指出，有32.8%的填答者曾遇職場性騷擾，這些人之中，有4分之1的人認為公司因應態度消極，實際反映或申訴者僅占4成，且其中54.8%認為公司未妥善處理，包括調查程序有瑕疵、主管職態度消極甚至包庇行為人、處理人員專業度不夠，甚至忽略受害人需求等。

黃傳馨說，43.4%曾遭性騷擾的受訪者，希望能提升公司主管及處理人員專業度，26.3%希望能由公司外的專責人員協助面對整個程序，也有少數填答者認為應安排更適當的隔離措施，或政府應直接介入輔導公司。

因此，現代婦女基金會提出「升級因應能力與防治行動」、「升級督輔導與主動調查」兩大訴求，呼籲企業及政府升級防治措施，強化職場性騷防治效果。針對企業防治，黃傳馨建議教育訓練時數應至少1小時以上，課程內容設計也應貼近其職業特性，事業單位定期公布公司性平案件統計、提升公司主管與處理人員專業度，並尋求外部專業資源協助。

針對主管機關的建議，現代婦女基金會董事王如玄表示，性工法要求事業單位接獲申訴、調查屬實時，都必須通報勞動部，通報目的不只為了每年統計數字，而是希望主管機關能積極輔導、主動介入。

她進一步說，像是去年的台北市咖啡廳雇主偷拍案，徐姓咖啡館負責人長年在店內廁所安裝針孔、員工旅遊偷拍員工洗澡，涉犯刑法妨害秘密罪及妨害性隱私及不實性影像罪等，雖然已進入司法程序，但勞政主管機關並未主動調查本案，且在「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」上也未見公告。

王如玄說，這家咖啡館雇主裝設攝影機，對雇主、顧客偷拍長達十幾年，即便員工沒提申訴，但雇主就是加害人，主管機關必須介入，才有嚇阻效果。基金會今天將正式行為台北市勞動局、社會局，盼針對此類明顯違法案例主動進行調查及裁罰。

王如玄提及，勞動部除每年定期公告性工法申訴統計，也應細緻化分類權勢性騷、最高負責人性騷等樣態。更重要的是，王如玄說，性別主流化不是只有軍公教要做，民間私人企業也必須跟進，若企業的性別平等文化未建立，法律訂再好也無法落地。

此外，王如玄指出，性騷擾防治法先前規範行為人雇主責任，但修法後只規定場所負責人責任，她認為行為人責任有回復的必要性，才能做到事前預防，像日前發生的桃園婦產科醫師偷拍案，醫院雇主就必須做好防治，不讓員工加害前來看診的病患。