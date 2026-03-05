走過恐懼與低潮... 萬華「美女里長」洪佳君半夜吐心聲：不畏懼流言、壓力

台北市華江里長洪佳君在2月初爆遭地方有力人士性騷擾，昨天鏡周刊報導，加害者為環南市場自治會長林勝東。洪佳君昨半夜在臉書發文，透露一路以來的心情，強調「我不畏懼流言，也不害怕壓力。」

洪佳君表示，昨天到公所交資料，下樓時突然遇到記者採訪，事出突然，著實嚇了一跳，大概愣了好幾秒。後來才知道，記者到辦公室找我，志工說她在開會，所以才跟過來，但也向大家說聲抱歉，這段時間，她努力在風暴中維持自己的節奏，好好度過每一天。

洪佳君強調，會配合司法檢調，在那之前不會讓情緒影響辦案進度，也會尊重檢察官「偵查不公開」的叮嚀。

她說，其實當下心裡湧起一股熟悉的恐慌感，案發後一直很低潮，白天要處理公務、照顧家庭，今天再次走進身心科診間，希望透過醫師的專業讓自己維持穩定。為了不被認出來，甚至不敢騎機車，從公所一路走到醫院，心跳一直不太規律。明明過了一個年，內心的傷口似乎仍未復原。

洪佳君說，慢慢明白很多人和她一樣，正在經歷創傷與復原的過程。昨天和永安里的里長聊天，她也曾遭到地方資深前輩騷擾，那份委屈至今仍在，她很不捨，也感謝願意說出自己的經驗，讓她知道自己不是孤單一個人。

她說，更重要是感謝家人支持，她當選里長時，公公婆婆說「妳當選是為了服務與改變，不需要向任何人要贊助，我們就是妳最大的支持。」父親生前也常到里辦和志工聊天，總說我從小就孝順正直。每次想起他們的話，眼淚總是止不住。

她說，元宵節前，到義光育幼院陪孩子們組裝燈籠，孩子們圍著她又叫又跳，臨走時揮手說「下次還要來喔。」那一刻，她再次想起自己為什麼會站在這裡，為什麼選擇擔任里長。

洪佳君堅定地說，她是華江里長洪佳君，兩個孩子的媽媽，曾經的專科護理師。她站出來，只為了一件事「性騷擾，零容忍。我不畏懼流言，也不害怕壓力。我會繼續做好里長的職責，守護里民與孩子們。」