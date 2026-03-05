快訊

麥當勞少女打工遭性侵後輕生 高檢發回續查...士林地檢署再次不起訴

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

麥當勞2024年傳出一名17歲少女打工時遭主管性侵，事件因少女墜河輕生，少女母親在網上發文公開事發經過引發社會關注，士林地檢署2025年4月將麥當勞前主管處分不起訴，少女家人聲請再議，高檢署發回士檢續查，案經偵查近10個月後，士林地檢署今天偵結，再次因罪嫌不足不起訴。

全案源於，少女母親2024年底上網發文，指少女在住家附近麥當勞打工，一年間遭主管拉進監視器視線死角性侵十多次，少女身心崩潰，但對方從不認錯，曾嗆「我富二代你告不贏」，也曾傳訊反問「要賠多少錢？」，麥當勞介入後認「性騷擾」成案，辭退涉案主管。

相關貼文引發社會關注，檢警證實案件偵辦中，少女母親也受訪還原案情，指出少女去年11月4日藉故到超商購物離開家中，一去不返，11月6日從台北市士林區百齡橋墜河，遺體隔日上午在淡水河雙溪碼頭附近被發現，她難以接受愛女離世，還持續貼出少女「最後身影」，盼檢警早日給公道。

據悉，少女去年離開麥當勞後急於開源貼補家用，6月間上網求職遭詐，金融帳戶被用來行騙，7月遭遇假投資詐騙，借高利貸投資，被騙走9萬8000元，9月又在網路上遭遇假交友詐騙，對方稱「買1000元遊戲點數才能見面」，少女再度損失1000元。

少女2024年2月離開麥當勞，3月向台北市警局報案，警方初查後5月將案件函送士林地檢署偵辦。檢方為釐清少女疑遭性侵部分，2025年1月首次約詢少女母親釐清案情，少女母親當天由律師及親友陪同現身，在地檢署外面對媒體詢問，一改先前積極受訪態度，未回應任何問題。

少女淪為人頭帳戶、被詐團用於行騙2名被害人部分，2人分別損失1萬5000元及2萬4800元，少女因此被列被告，但因少女去年11月7日已死亡，依刑事訴訟法規定不起訴處分。

少女父母去年受訪，感謝司法重啟調查，給予時間說明並交付新事證。記者李隆揆攝影／聯合報系資料照
少女父母去年受訪，感謝司法重啟調查，給予時間說明並交付新事證。記者李隆揆攝影／聯合報系資料照

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

