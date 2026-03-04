快訊

新北防災士突破2萬人…劉世芳：想學的人很多 能教的人太少

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導
新北市政府推動防災士培訓人數正式突破2萬人，今天在慈濟三重靜思堂舉辦「開訓典禮暨培訓2萬人里程碑活動」，市長侯友宜（右四）、內政部長劉世芳（右五）等人參加。記者林昭彰／攝影
新北市政府推動防災士培訓人數正式突破2萬人，今天在慈濟三重靜思堂舉辦「開訓典禮暨培訓2萬人里程碑活動」，市長侯友宜（右四）、內政部長劉世芳（右五）等人參加。記者林昭彰／攝影

新北市政府推動全民防災理念，防災士培訓人數正式突破2萬人，今天在慈濟三重靜思堂舉辦「開訓典禮暨培訓2萬人里程碑活動」，內政部長劉世芳應邀參加，指稱全國完成培訓取得認證的防災士已達11萬人，但缺師資。

到場來賓還有內政部次長馬士元、消防署長蕭煥章、慈濟基金會副執行長熊士民、台大天災中心團隊等，包括防災（韌性）社區代表、各區公所、義警、義消、巡守隊志工、防災企業代表及防災士學員約500人。

新北市長侯友宜致詞指出，防災士制度推動以來，透過系統化培訓課程，強化民眾對於地震、風災及各類災害應變知能，培養社區自主防災種子，逐步建構由下而上的韌性防災網絡。新北市達成2萬人培訓目標，不僅象徵量能提升，更代表防災意識深植社區，讓「自助、互助、公助」的防災精神落實於日常生活。

內政部長劉世芳首先恭喜新北市率先達成2萬名防災士的里程碑，不僅高居全國之冠，更為各縣市樹立優質典範，展現中央與地方協力推動防災政策具體成果。

她指出，面對極端天氣、地震及複合型災害挑戰，災害風險已成為常態，發生時不能僅仰賴政府力量，更需要中央與地方政府合作，結合社區與民間團體共同投入。

目前全國防災士完訓取證人數突破11萬人，包括日本等其他國家都來台灣學習如何能鼓勵這麼多人參加訓練，但目前想學的人很多，能教的人太少，需要擴大培訓師資繼續開課，今年目標一樣是10萬人，希望年底達到總數20萬，涵蓋各行各業、社區鄰里等不同類型團體組織，建立多層次防災網絡、提升整體社會韌性。

內政部長劉世芳致詞指出，全國完成培訓取得認證的防災士已達11萬人，但目前想學的人很多，能教的人太少，需要擴大培訓師資繼續開課。記者林昭彰／攝影
內政部長劉世芳致詞指出，全國完成培訓取得認證的防災士已達11萬人，但目前想學的人很多，能教的人太少，需要擴大培訓師資繼續開課。記者林昭彰／攝影

劉世芳

