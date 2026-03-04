聽新聞
0:00 / 0:00
新北防災士突破2萬人…劉世芳：想學的人很多 能教的人太少
新北市政府推動全民防災理念，防災士培訓人數正式突破2萬人，今天在慈濟三重靜思堂舉辦「開訓典禮暨培訓2萬人里程碑活動」，內政部長劉世芳應邀參加，指稱全國完成培訓取得認證的防災士已達11萬人，但缺師資。
到場來賓還有內政部次長馬士元、消防署長蕭煥章、慈濟基金會副執行長熊士民、台大天災中心團隊等，包括防災（韌性）社區代表、各區公所、義警、義消、巡守隊志工、防災企業代表及防災士學員約500人。
新北市長侯友宜致詞指出，防災士制度推動以來，透過系統化培訓課程，強化民眾對於地震、風災及各類災害應變知能，培養社區自主防災種子，逐步建構由下而上的韌性防災網絡。新北市達成2萬人培訓目標，不僅象徵量能提升，更代表防災意識深植社區，讓「自助、互助、公助」的防災精神落實於日常生活。
內政部長劉世芳首先恭喜新北市率先達成2萬名防災士的里程碑，不僅高居全國之冠，更為各縣市樹立優質典範，展現中央與地方協力推動防災政策具體成果。
她指出，面對極端天氣、地震及複合型災害挑戰，災害風險已成為常態，發生時不能僅仰賴政府力量，更需要中央與地方政府合作，結合社區與民間團體共同投入。
目前全國防災士完訓取證人數突破11萬人，包括日本等其他國家都來台灣學習如何能鼓勵這麼多人參加訓練，但目前想學的人很多，能教的人太少，需要擴大培訓師資繼續開課，今年目標一樣是10萬人，希望年底達到總數20萬，涵蓋各行各業、社區鄰里等不同類型團體組織，建立多層次防災網絡、提升整體社會韌性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。