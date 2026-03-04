快訊

猥褻童圍棋師有前科未落實監控被糾正 新北：尊重監院

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

新北土城圍棋教師猥褻12名兒童案震驚社會，監察院調查發現，犯人早有前科，而新北市府卻沒做好監控，造成斷點缺失，同時未落實減少被害人重複陳述及統籌輔導資源等，橫向聯繫多所違失；警政署、衛福部、教育部等，則應檢討如何落實機制，因此除糾正新北市政府，也籲請行政院精進兒少性侵害案件的處理。新北市教育局表示，尊重監察院糾正意見。

教育局表示，本案於2024年9月接獲通報後，即與家庭暴力暨性侵害防治中心橫向聯繫，共同啟動關懷與輔導機制；考量學生年紀尚幼及入學初期適應情形，初期採「先陪伴、再介入」方式，由家防社工與校外心理師合作提供個別輔導，並持續與家長溝通建立共識。目前相關學生就學情形穩定，亦已完成輔導等相關措施並持續追蹤；教育局亦透過輔諮中心督導與協調資源，確保學生獲得穩定支持。

教育局表示，於2024年9月1日晚間接獲警察局通報，隔日即會同警方到場稽查，並配合警方查扣相關資料，避免證據流失；查證該場所未依規定申請立案屬實，已依「補習及進修教育法」裁罰最高額度25萬元、勒令停辦，並依法公告，以阻斷違法營業。

教育局指出，凡涉不適任情事經查證屬實者，教育局即依法認定並列管，禁止擔任補習班人員，避免再接觸學生。教育局於2024年9月18日召開不適任人員認定委員會，認定本案場所負責人管制永久不得擔任補習班人員。同時，持續擴大補教場域稽查，自2019年迄今稽查5973家次、裁罰3682萬6000元。針對未立案及違規案件依法裁處、列管疑似未立案場所，並與工務、消防等單位加強複查。對任何涉及學生安全的違法情形嚴正處理。

教育局說，依現行法規，地方政府僅能事前審查立案補習班，對未立案人員無事前背景查核或納管機制，僅能於查獲違法事實後依法裁罰停辦。為補強制度缺口，新北已於2024年間函請教育部研議納管機制，並於2025年全國教育局（處）長會議提案討論；教育部2025年7月已決議建置示警機制，後續也會持續配合中央機制建置，讓第一線查核更有工具、家長查詢更有依據。

新北土城圍棋教師猥褻12名兒童案震驚社會，監察委員紀惠容、葉大華、張菊芳啟動調查，並於今在監察院開記者會說明。記者李成蔭／攝影
新北土城圍棋教師猥褻12名兒童案震驚社會，監察委員紀惠容、葉大華、張菊芳啟動調查，並於今在監察院開記者會說明。記者李成蔭／攝影

