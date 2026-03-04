兒喪百日不到...惡公公客廳猥褻兒媳 罔顧人倫判賠50萬

高雄市一名男子在兒子過世僅2個月後，竟對同住、正值喪偶之痛的兒媳伸出魔爪，趁兒媳與1歲幼子在客廳熟睡之際，強行猥褻得逞，法官審理後痛批男子「罔顧人倫」，判處男子應賠償兒媳精神慰撫金50萬元。

判決書指出，被害兒媳與配偶育有1名1歲幼子，不幸配偶於2023年間過世，兒媳便與幼子借住在公公位於岡山區的住處，未料喪偶還不到百日，某天凌晨公公竟色心大發，見兒媳睡在客廳，竟大膽上前滿足色心。

兒媳指控，公公先是觸摸她的大腿，她驚醒後極力反抗，死命拉住褲頭、蜷縮屈膝並轉身試圖躲避，但公公仍不顧其意願，強行脫掉她的褲子，持續親吻並撫摸其下體與大腿得逞。

刑事部分，公公被依強制猥褻罪判處有期徒刑1年確定。民事部分，兒媳主張身心受創嚴重，要求賠償50萬元，法官審理後認為，兩造為公媳關係，被告身為長輩，在兒子過世後本應妥善照顧遺孀與稚孫，卻為了滿足私欲，無視人倫綱常，在兒媳喪偶未久、身心最脆弱之際犯下猥褻行徑，對兒媳造成巨大精神痛苦，因此判公公需全額賠償。