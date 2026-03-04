聽新聞
0:00 / 0:00
兒喪百日不到...惡公公客廳猥褻兒媳 罔顧人倫判賠50萬
高雄市一名男子在兒子過世僅2個月後，竟對同住、正值喪偶之痛的兒媳伸出魔爪，趁兒媳與1歲幼子在客廳熟睡之際，強行猥褻得逞，法官審理後痛批男子「罔顧人倫」，判處男子應賠償兒媳精神慰撫金50萬元。
判決書指出，被害兒媳與配偶育有1名1歲幼子，不幸配偶於2023年間過世，兒媳便與幼子借住在公公位於岡山區的住處，未料喪偶還不到百日，某天凌晨公公竟色心大發，見兒媳睡在客廳，竟大膽上前滿足色心。
兒媳指控，公公先是觸摸她的大腿，她驚醒後極力反抗，死命拉住褲頭、蜷縮屈膝並轉身試圖躲避，但公公仍不顧其意願，強行脫掉她的褲子，持續親吻並撫摸其下體與大腿得逞。
刑事部分，公公被依強制猥褻罪判處有期徒刑1年確定。民事部分，兒媳主張身心受創嚴重，要求賠償50萬元，法官審理後認為，兩造為公媳關係，被告身為長輩，在兒子過世後本應妥善照顧遺孀與稚孫，卻為了滿足私欲，無視人倫綱常，在兒媳喪偶未久、身心最脆弱之際犯下猥褻行徑，對兒媳造成巨大精神痛苦，因此判公公需全額賠償。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。