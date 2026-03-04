快訊

珍惜老天爺給的重啟券！3月5日「天赦日」撞驚蟄 超強轉運法必看

父親被砍297刀成一團爛肉只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

聽新聞
0:00 / 0:00

醫師娘被抓包出軌兒高中老師 找徵信社反擊老公偷吃反害自己被判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

南部某吳姓名醫和妻子結婚20多年，2021年9月間，吳男發現妻子偷偷和兒子的劉姓高中老師調情，蒐證後向妻子、劉男求償100萬元，最後獲賠5萬元確定，但吳妻也發現吳男出軌，找徵信社跟拍吳男幽會，結果反被抓包，高雄地院依違反個資法等罪判刑3月，得易科罰金。

吳男與妻子婚後育有3子，夫妻為了栽培小孩，把孩子送去加拿大念書，吳男在南部經營診所，妻子則飛到加拿大陪伴孩子長大，結果被吳男發現妻子和兒子的劉姓高中老師過從甚密，不僅視訊調情，還會半夜講電話。

吳男趁半夜錄音蒐證，先寫電子郵件怒嗆劉男，「劉老師你躲避我不是辦法，打電話給我。我們來談一談是男人總該面對」、「您不是很喜歡看我老婆穿性感睡衣？要不要我傳幾張裸照給你？」。

因劉男都未正面回應，吳男便寄信給劉男任職的加拿大學校投訴，要該校校長訪查劉男是否有跟他妻子調情，並將兩人調情的證據彙整後，向劉男、妻子提告求償100萬元。

高雄地方法院審理時，法官認定吳妻不但穿著穿著睡衣視訊，還與劉男一起討論外出旅行、一起洗澡等事，用語與一般熱戀交往中男女無異，認定兩人交往逾越正常男女交往分際，判吳妻要賠償5萬元，她不服上訴被駁回確定。

吳妻被吳男發現出軌後，質疑吳男也有小三，便找來徵信社跟拍吳男和小三幽會，還把小三個資傳給徵信社人員，結果吳妻和徵信社老闆和員工2人都被報警提告。

高雄地方法院審理時，吳妻及徵信社業者等4人坦承跟拍，法官審酌4人涉案情節，被依涉犯個資法、侵入住宅罪各判刑3月和拘役30日，均得易科罰金，可上訴。

示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

外遇 妻子

延伸閱讀

法官判情婦坐牢！秘戀警局副分局長10年勒索400萬 她慘了

胡婉玲說「感覺被騙」...周玉蔻：我很難過 張淑娟「滾床案」今對質

傳挑釁影片在西門町遭砍死...父氣喊「不必假釋」 主嫌判關9年3月定讞

丈夫出軌！元配汽車裝土製炸彈圖殺小三 聘2男遙控引爆1原因事敗

相關新聞

醫師娘被抓包出軌兒高中老師 找徵信社反擊老公偷吃反害自己被判刑

南部某吳姓名醫和妻子結婚20多年，2021年9月間，吳男發現妻子偷偷和兒子的劉姓高中老師調情，蒐證後向妻子、劉男求償100萬元，最後獲賠5萬元確定，但吳妻也發現吳男出軌，找徵信社跟拍吳男幽會，結果反被抓包，高雄地院依違反個資法等罪判刑3月，得易科罰金。

台南護膚會館「善化選妃」網路主打「女僕裝、技術佳」 負責人判刑6月

蔡姓男子在台南市經營一間護膚SPA會館，在網路以「善化選妃」為名號散發廣告，店內找來13名泰籍女子「助陣」，主打「女僕裝、技術佳」為噱頭，讓客人當場「選妃」性交易；警方突擊搜索，將蔡與姜姓員工逮捕，台南地院分別依妨害風化罪判刑6月、2月。可上訴。

「蘿莉控」淫醫涉私藏未成年病患私密照 移審新北院繼續羈押禁見

桃園市某連鎖鎖婦產科旗下一名羅姓醫師，遭檢警查出他不僅參加多個「蘿莉控」LINE群組，分享、收藏超過2TB的兒少性影像，還趁問診時私藏或偷拍大量女童及少女病患私密照，新北地檢署上周依違反兒少性剝削防制條例起訴該淫醫並求處重刑，全案經移審新北地方法院，法官裁定將他繼續羈押禁見。

常如山聲明否認涉性侵 目擊王定宇與她「共處一室」而情緒激動

民進黨立委王定宇再捲入桃色風波被鏡週刊報導疑與43歲名媛劉怡萱過從甚密，他上午出面受訪說已離婚，並指此事是某富商性侵女員工未遂，對此，愛爾麗集團總裁常如山發出聲明，表示目擊劉女和王定宇共處一室，當下情緒激動但絕無對劉女性侵。

苗栗男偷拍跟女友歡愛 分享朋友一起觀賞 二審認量刑過輕改判

苗栗縣吳姓男子前年住處二度以手機偷拍與女友歡愛過程、錄音女友在歡愛時發出的聲音，還透過通訊軟體傳送給兩名朋友，甚至一同與朋友一起觀賞偷拍片，吳男女友得知後，氣得提告，一審認定吳涉犯4罪，分別判處3月至5月徒刑，可易科，檢方認定其中一罪法定最低刑度為6月，一審判5月量刑有違誤，二審近日審結，針對此部分改判6月徒刑，其餘3罪確定，應執行刑另定。

兒少性侵案追訴時效爭議 憲法法庭說明會8大法官參與

憲法法庭昨就「兒少性侵案追訴權時效」舉行不公開說明會，這是憲法訴訟法引發兩派大法官見解歧異爭議後，八名大法官首度全體出席說明會並提問。律師團表示法律人「閉門造車」難理解被害人需要多少時間才能挺身而出提告，期盼未來能公開言詞辯論並邀集兒童心理學等專家提供意見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。