醫師娘被抓包出軌兒高中老師 找徵信社反擊老公偷吃反害自己被判刑

南部某吳姓名醫和妻子結婚20多年，2021年9月間，吳男發現妻子偷偷和兒子的劉姓高中老師調情，蒐證後向妻子、劉男求償100萬元，最後獲賠5萬元確定，但吳妻也發現吳男出軌，找徵信社跟拍吳男幽會，結果反被抓包，高雄地院依違反個資法等罪判刑3月，得易科罰金。

吳男與妻子婚後育有3子，夫妻為了栽培小孩，把孩子送去加拿大念書，吳男在南部經營診所，妻子則飛到加拿大陪伴孩子長大，結果被吳男發現妻子和兒子的劉姓高中老師過從甚密，不僅視訊調情，還會半夜講電話。

吳男趁半夜錄音蒐證，先寫電子郵件怒嗆劉男，「劉老師你躲避我不是辦法，打電話給我。我們來談一談是男人總該面對」、「您不是很喜歡看我老婆穿性感睡衣？要不要我傳幾張裸照給你？」。

因劉男都未正面回應，吳男便寄信給劉男任職的加拿大學校投訴，要該校校長訪查劉男是否有跟他妻子調情，並將兩人調情的證據彙整後，向劉男、妻子提告求償100萬元。

高雄地方法院審理時，法官認定吳妻不但穿著穿著睡衣視訊，還與劉男一起討論外出旅行、一起洗澡等事，用語與一般熱戀交往中男女無異，認定兩人交往逾越正常男女交往分際，判吳妻要賠償5萬元，她不服上訴被駁回確定。

吳妻被吳男發現出軌後，質疑吳男也有小三，便找來徵信社跟拍吳男和小三幽會，還把小三個資傳給徵信社人員，結果吳妻和徵信社老闆和員工2人都被報警提告。

高雄地方法院審理時，吳妻及徵信社業者等4人坦承跟拍，法官審酌4人涉案情節，被依涉犯個資法、侵入住宅罪各判刑3月和拘役30日，均得易科罰金，可上訴。