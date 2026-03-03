快訊

台南護膚會館「善化選妃」網路主打「女僕裝、技術佳」 負責人判刑6月

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

蔡姓男子在台南市經營一間護膚SPA會館，在網路以「善化選妃」為名號散發廣告，店內找來13名泰籍女子「助陣」，主打「女僕裝、技術佳」為噱頭，讓客人當場「選妃」性交易；警方突擊搜索，將蔡與姜姓員工逮捕，台南地院分別依妨害風化罪判刑6月、2月。可上訴。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，37歲蔡姓男子是台南市善化區一間護膚SPA會館負責人，該會館打著「善化選妃」名號，自去年11月15日至12月8日止，陸續透過FACEBOOK、抖音等社群發布廣告，引誘13名身材姣好的泰籍女子前往從事性服務工作。

蔡姓男子容留、媒介這些女子在指定時段為客人提供性交、猥褻行為等服務，蔡向客人收取每20分鐘1700元、每40分鐘2200元、每60分鐘2500元的費用，女子則分別分得約800元、1000元、1300元不等報酬，蔡在營業期間獲取總計65萬1700元營業利益。

蔡以單日結算方式，分別給付報酬予給13名女子及不詳掮客，45歲姜姓男子是會館員工，明知真實情況仍協助代訂便當、載泰籍女子至外國商店購買日用品；姜協助蔡的容留行為，獲得9000元報酬，轄區善化警分局去年12月8日突擊搜索，當場查獲店內正在從事性交易。

據了解，蔡的廣告主打女僕裝，並以「技術佳」為噱頭招攬客人，嫖客到場時會指引走社區大樓的後門，進入店內再當場挑選年紀在27歲至30歲之間的小姐；警方前往搜索時，扣得帳冊、上百個保險套、數十瓶潤滑劑、現金3萬1900元，更查獲安非他命與愷他命。

檢方偵訊時，蔡姓男子與姜姓男子均承認犯行，依妨害風化罪提起公訴，聲請簡易判決處刑；法院審理時，認定蔡媒介、容留13人與他人為性交行為，均為「不同女子」，應認為行為可分而具有獨立性，應予分論併罰，姜則觸犯刑法幫助圖利容留性交罪，應屬接續犯之一罪。

法院審酌，蔡、姜提供外籍女子日常生活所需，從中牟利，造成社會風氣敗壞，所為實有不該；考量2人承認犯行，兼衡犯罪動機、目的、手段、職業、家庭及經濟狀況等，將蔡依犯圖利容留性交罪，共13罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑6月，姜處有期徒刑2月。

蔡姓男子在台南市經營一間護膚SPA會館，在網路以「善化選妃」為名號散發廣告，店內找來13名泰籍女子「助陣」，主打「女僕裝、技術佳」為噱頭。圖／讀者提供
蔡姓男子在台南市經營一間護膚SPA會館，在網路以「善化選妃」為名號散發廣告，店內找來13名泰籍女子「助陣」，主打「女僕裝、技術佳」為噱頭。圖／讀者提供

