「蘿莉控」淫醫涉私藏未成年病患私密照 移審新北院繼續羈押禁見

聯合報／ 蔣永佑／新北報導
桃園羅姓婦產科醫師趁問診時私藏或偷拍大量女童及少女病患私密照，全案移審新北地院後，法官裁定繼續羈押禁見。圖／翻攝網路
桃園羅姓婦產科醫師趁問診時私藏或偷拍大量女童及少女病患私密照，全案移審新北地院後，法官裁定繼續羈押禁見。圖／翻攝網路

桃園市某連鎖鎖婦產科旗下一名羅姓醫師，遭檢警查出他不僅參加多個「蘿莉控」LINE群組，分享、收藏超過2TB的兒少性影像，還趁問診時私藏或偷拍大量女童及少女病患私密照，新北地檢署上周依違反兒少性剝削防制條例起訴該淫醫並求處重刑，全案經移審新北地方法院，法官裁定將他繼續羈押禁見。

新北地院指出，羅男經訊問後，雖坦承部分犯行，卻否認有散布兒童或少年為猥褻行為影片，與檢警查扣事證不符，因此認定其涉犯兒少性剝削條例，犯嫌重大且有湮滅證據、勾串證人之虞，有羈押之必要，裁定羈押禁見。

檢警調查，羅男於2020年間加入共11個主題均為「蘿莉」、「幼女」、「幼齒」的網路兒少性影像群組，並傳送、分享相關兒少性影像，將上述影像上傳至群組記事本供成員閱覽而散布。

此外，羅男涉嫌利用替病患看診時，私藏或偷拍大量女童及少女私密處照片，其中部分照片甚至還有女方姓名、年籍等資料，疑似由病歷翻拍流出。由於當中大部分被害人均未露臉，檢警難以辨識身分，初估至少有上百名未成年病患受害。

檢警前往羅男診所及住處搜索，查扣到的電腦主機和隨身硬碟中，各存有1.3TB和870GB的兒少性影像，數量驚人，其中便包括上述替女童、少女問診時私藏或偷拍的照片。

