「蘿莉控」淫醫涉私藏未成年病患私密照 移審新北院繼續羈押禁見

桃園市某連鎖鎖婦產科旗下一名羅姓醫師，遭檢警查出他不僅參加多個「蘿莉控」LINE群組，分享、收藏超過2TB的兒少性影像，還趁問診時私藏或偷拍大量女童及少女病患私密照，新北地檢署上周依違反兒少性剝削防制條例起訴該淫醫並求處重刑，全案經移審新北地方法院，法官裁定將他繼續羈押禁見。

新北地院指出，羅男經訊問後，雖坦承部分犯行，卻否認有散布兒童或少年為猥褻行為影片，與檢警查扣事證不符，因此認定其涉犯兒少性剝削條例，犯嫌重大且有湮滅證據、勾串證人之虞，有羈押之必要，裁定羈押禁見。

檢警調查，羅男於2020年間加入共11個主題均為「蘿莉」、「幼女」、「幼齒」的網路兒少性影像群組，並傳送、分享相關兒少性影像，將上述影像上傳至群組記事本供成員閱覽而散布。

此外，羅男涉嫌利用替病患看診時，私藏或偷拍大量女童及少女私密處照片，其中部分照片甚至還有女方姓名、年籍等資料，疑似由病歷翻拍流出。由於當中大部分被害人均未露臉，檢警難以辨識身分，初估至少有上百名未成年病患受害。

檢警前往羅男診所及住處搜索，查扣到的電腦主機和隨身硬碟中，各存有1.3TB和870GB的兒少性影像，數量驚人，其中便包括上述替女童、少女問診時私藏或偷拍的照片。