聽新聞
0:00 / 0:00
常如山聲明否認涉性侵 目擊王定宇與她「共處一室」而情緒激動
民進黨立委王定宇再捲入桃色風波被鏡週刊報導疑與43歲名媛劉怡萱過從甚密，他上午出面受訪說已離婚，並指此事是某富商性侵女員工未遂，對此，愛爾麗集團總裁常如山發出聲明，表示目擊劉女和王定宇共處一室，當下情緒激動但絕無對劉女性侵。
常如山也聲明說，劉怡萱從來不屬於愛爾麗集團一員，劉女任何言行都與愛爾麗集團無涉。
常如山聲明全文：
茲就本人常如山私人案件引發社會關注，特此聲明如下：
一、關於媒體轉載王定宇委員指控本人涉嫌性侵劉怡萱女士未遂乙事，純屬子虛烏有，本人因當時目擊劉怡萱女士與王定宇委員共處乙室，當下或許有情緒激動之情況，但是絕無對劉怡萱女士有任何性侵害之舉止，本人亦無所謂派員跟監乙事，本人已委任律師將相關證據提供予地檢署以還原真相，相信法律會釐清真相，還給本人公道。
二、本人藉此向社會大眾聲明，劉怡萱女士從來不屬於愛爾麗集團一員，劉女士任何一言一行均與愛爾麗集團無涉。
三、再次就本人感情事務佔用公共資源乙事，向社會大眾致歉。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。