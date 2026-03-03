苗栗男偷拍跟女友歡愛 分享朋友一起觀賞 二審認量刑過輕改判

苗栗縣吳姓男子前年住處二度以手機偷拍與女友歡愛過程、錄音女友在歡愛時發出的聲音，還透過通訊軟體傳送給兩名朋友，甚至一同與朋友一起觀賞偷拍片，吳男女友得知後，氣得提告，一審認定吳涉犯4罪，分別判處3月至5月徒刑，可易科，檢方認定其中一罪法定最低刑度為6月，一審判5月量刑有違誤，二審近日審結，針對此部分改判6月徒刑，其餘3罪確定，應執行刑另定。

起訴指出，吳姓男子（25歲）在前年7月底在苗栗縣的住處，在未經女友同意下，以手機置於床上靠棉被斜擺放鏡頭方式，偷拍與女友歡愛過程，接著再傳給女友的江姓、羅姓友人，還在李姓友人租屋處，一共觀賞該支偷拍片。

吳男在前年8月間，再以手機錄下二人歡愛時，女友的叫聲，8月初在李姓友人的租屋處，分享該段錄音，吳男女友得知後，同年9月間向警方提告。

苗栗地院審理時，吳男坦認涉案，因未與女友達成和解，法官依無故攝錄他人性影像罪、無故散布、以他法供人觀覽無故攝錄性影像罪、散布竊錄之他人非公開活動內容罪、散布竊錄之他人非公開活動內容罪，分別判處4月、5月、3月、4月徒刑，都可易科，

檢方針對無故散布、以他法供人觀覽無故攝錄之性影像罪，上訴台中高分院，主張該罪最輕本刑為6月以上，吳男也無減刑條件適用，一審僅量刑5月，有違誤，其餘3罪未上訴，已確定。

二審審認，檢方上訴有理由，一審針對該罪量刑部分不適法，改判6月徒刑，可易科，應執行刑另定，仍可上訴。