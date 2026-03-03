聽新聞
0:00 / 0:00

不讓當事人發言 憲法法庭說明會引批評

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

憲法法庭昨舉行「兒少性侵案追訴權時效」不公開說明會，僅給十三名訴訟代理人總共十分鐘發言時間，且七名當事人到庭卻被安排坐在小房間，毫無發言機會，引發批評。陪伴聲請人出庭的「阿美」表示，倖存者真正面臨的困難，沒有在說明會中被看見。

律師邱顯智說，憲法法庭相關法律爭議受理案件多、當事人數也多，但說明會僅安排各聲請人訴訟代理人陳述意見，且僅共用十分鐘，也沒有給予親自出庭聲請人發言機會，他的當事人二○○○年不幸被侵害，迄今過廿六年終於能站上法庭，且遠從台東北上卻不能發聲，對此他也向當事人表達歉意。

倖存者「阿美」昨陪聲請人出庭，她指出性暴力犯罪倖存者會受限於追訴期，很大原因是要說出自身經歷，倖存者會有一種很嚴重羞恥感，此是來自社會氛圍傾向檢討被害者，導致倖存者很難為自己發聲。

阿美說，她相信法律有法律專業，但說明會後有種「沒有講到核心重點」的感覺，當大家只討論是否只有未成年會有「延遲」發聲情況，她覺得倖存者面臨到的困難，在說明會中沒有真正被看見。

邱顯智也表示，大法官問及兒少性侵案件有何特殊性、與兒少凌虐有何不同之處，他認為應邀請兒童心理專家、醫師解答，且世界各國針對性侵案有不同做法，如德國兒少被性侵滿卅歲才起算時效，也有國家是十八歲以上起算。

邱顯智說法務部提出修正草案「溯及既往」部分，是針對二○○五年修法後被侵害、時效尚未完成者，可另作處遇，但聲請釋憲的當事人全是修法前被侵害、時效已完成者，大法官才會邀請刑法專家討論時效過短是否會限制未成年被性侵者的訴訟權問題。

他說，台大教授薛智仁認為會侵害被害人請求國家追訴被告的訴訟權，另一名教授柯耀程認為，追訴權的長短設計不是重點，重點在於「知悉」，意即從「知道可以提告」起算時效，此與律師主張類似。

邱顯智 性侵 大法官 憲法法庭 兒少

延伸閱讀

憲法法庭今召開兒少性侵追訴權不公開說明會 婦團盼取消追訴期

性侵追訴時效釋憲案 勵馨籲建創傷知情證據法則

兒少性侵時效釋憲案！憲法法庭8名大法官合體 律師盼聽見倖存者聲音

兒少性侵案追訴時效釋憲說明會 8名大法官到齊

相關新聞

兒少性侵案追訴時效爭議 憲法法庭說明會8大法官參與

憲法法庭昨就「兒少性侵案追訴權時效」舉行不公開說明會，這是憲法訴訟法引發兩派大法官見解歧異爭議後，八名大法官首度全體出席說明會並提問。律師團表示法律人「閉門造車」難理解被害人需要多少時間才能挺身而出提告，期盼未來能公開言詞辯論並邀集兒童心理學等專家提供意見。

不讓當事人發言 憲法法庭說明會引批評

憲法法庭昨舉行「兒少性侵案追訴權時效」不公開說明會，僅給十三名訴訟代理人總共十分鐘發言時間，且七名當事人到庭卻被安排坐在小房間，毫無發言機會，引發批評。陪伴聲請人出庭的「阿美」表示，倖存者真正面臨的困難，沒有在說明會中被看見。

兒少性侵時效釋憲案！憲法法庭8名大法官合體 律師盼聽見倖存者聲音

憲法法庭宣告憲法訴訟法修正條文違憲後，持續排除拒絕評議三名大法官並作出判決，今就受外界矚目的「兒少性侵案追訴權時效」舉行不公開說明會。憲法法庭8名大法官今皆有參與說明會，律師指出性創傷議題就如同228事件一樣，對受難者而言，是影響一輩子的艱難創傷，盼大法官們聽見倖存者真實的聲音。

獨／彰化已婚師狼吻襲胸女學生 撩「與妻無性、需要做〇」更一審免關

彰化縣一名女子因心情不佳，在前年間傳訊給曾擔任其老師、現為同事的已婚陳姓男子開導，陳載女子返家後，藉口「上廁所」進入女子住處後，又稱「我跟老婆很久沒性生活了、需要有人做愛」等語，強吻女子還襲胸，更一審近日審結，依強制猥褻罪，判刑7月，緩刑3年。

慘了！聯醫爆乳護理師遭爆偷拍病人恐被廢照 院方最重可罰25萬

聯醫仁愛院區一名身材火辣護理師，遭「鏡週刊」爆料長期偷拍病患甚至加註嘲諷、辱罵的惡毒字眼發到社群平台。院方今證實該消息，並表示正調查中，護理師也已離職。北市衛生局表示，待調查報告出爐後，將依相關法條最重可裁處院方25萬元、護理師最重恐面臨廢照。

幼兒園長之子毛畯珅午休摸女童下體5次 媽媽、合夥人要一起賠225萬

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童，最高法院已就6名女童部分，判毛28年8月徒刑定讞。民事部分，一名受害女童及母親提告求償，台北地方法院日前判決毛畯珅、其母洪珮筠、幼兒園前負責人王映人應連帶賠償女童及母親225萬元，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。