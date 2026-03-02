快訊

伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國 傳美駐科威特使館遇襲影片曝光

iPhone用戶快搶！Apple Pay綁定JCB信用卡加值Suica送10%回饋 規則一次看

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「如魚得水」：賺錢像喝水一樣

聽新聞
0:00 / 0:00

兒少性侵時效釋憲案！憲法法庭8名大法官合體 律師盼聽見倖存者聲音

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

憲法法庭宣告憲法訴訟法修正條文違憲後，持續排除拒絕評議三名大法官並作出判決，今就受外界矚目的「兒少性侵案追訴權時效」舉行不公開說明會。憲法法庭8名大法官今皆有參與說明會，律師指出性創傷議題就如同228事件一樣，對受難者而言，是影響一輩子的艱難創傷，盼大法官們聽見倖存者真實的聲音。

憲法訴訟法規定，憲法法庭審理案件有必要時，得開說明會，並指定專家學者提供意見。說明會的規定並未設大法官門檻，因此現有8位大法官就審理案件開說明會並無疑義。憲法法庭今也邀請台灣大學法律學院教授薛智仁、東海大學法學院教授柯耀程擔任鑑定人，提供專業意見。

律師蔡尚謙在說明會中指出，目前此案共同聲請人有10位，今日來到現場參與有7位。依照法務部統計數據，在2006年至2026年1月間，因性侵害案件提告，而因時效完成或逾告訴期間者共有1224人，也就是說過去20年內平均每年有60餘人、每周都有人鼓起勇氣提告，但因時效因素，而被國家司法拒之門外。

他指出，過去一年多，來自各地的參與者，向他諮詢者近百人，加入者有30餘人，除了如今10位走入釋憲的聲請人，其餘仍在他們必須經歷必定不起訴、再議駁回、聲請自訴駁回的漫長過程，然後才能取得併案聲請資格，但這些倖存者仍然不放棄，對她們而言，是用自己的生命歷程，去共同嘗試追求正義，即便發生在她們身上的傷痛影響深遠，但仍然希望能夠為了他人，而去撐傘點燈。

蔡尚謙表示，此時此刻，在另一間小會議室裡的聲請人，發生的時間最早可追訴到1994年，一半以上都發生在2001年以前，當年她們都未成年，多年創傷反應影響，仍願意堅持到底，這代表著性侵害所造成的傷害影響至深。

他說，人本基金會馮喬蘭在聲援相關議題的記者會上說，「拆牆，是我們共同的責任…我們特別要提出公開辯論跟討論，必須讓社會更多的人去參與這件事情、理解這件事，大家都可能成為牆的一部分⋯每一個人都必須要成為拆牆的那個人。」

蔡尚謙指出，長期陪伴、救援兒少權益的兒少權心會也曾說，「在創傷知情的立場上，把提告的權利跟主體性還給兒少性侵的受害者，這是對於兒少性侵傷痛的正式承認，而這份來自於國家的承認，將會具有巨大的療癒。」

蔡尚謙也引用本案最初聲請人，遞交釋憲聲請書前夕所傳給他的訊息，「不論此事是什麼相貌的進展或什麼方式的結果呈現，我仍感覺自己都持續在承受這些什麼，結果是好也痛、不好也痛大概是這樣吧。昨晚我想了想，既然都不會好，那努力看看可以再做些什麼吧。我想跟你表達的是，我評估自己是還有力氣可以繼續面對下去的。…希望可以改善司法對於追訴期的系統性不利。」

蔡尚謙說，這是倖存者的心聲，希望憲法法庭能夠理解法律之外的現實，這些遭受性暴力被害人的多年創傷，並邀集多元專業進行鑑定，敬請進行公開言詞辯論，性創傷議題就如同剛過去的二二八事件一樣，對受難者而言，是影響一輩子的艱難創傷。守護兒少，為愛釋憲，是每個人共同的責任，請大法官們聽見倖存者真實的聲音。

憲法法庭今舉行兒少性侵害追訴權釋憲案說明會，會後律師蔡尚謙（中）盼大法官聽見倖存者心聲。記者曾原信／攝影
憲法法庭今舉行兒少性侵害追訴權釋憲案說明會，會後律師蔡尚謙（中）盼大法官聽見倖存者心聲。記者曾原信／攝影

性侵 大法官 憲法法庭 憲法訴訟法 兒少

延伸閱讀

兒少性侵案追訴時效釋憲說明會 8名大法官到齊

幼年性侵案追訴時效釋憲案 憲法法庭將開說明會

廖元豪／總統終究在法律之下

關稅判決終歸司法秀？

相關新聞

兒少性侵時效釋憲案！憲法法庭8名大法官合體 律師盼聽見倖存者聲音

憲法法庭宣告憲法訴訟法修正條文違憲後，持續排除拒絕評議三名大法官並作出判決，今就受外界矚目的「兒少性侵案追訴權時效」舉行不公開說明會。憲法法庭8名大法官今皆有參與說明會，律師指出性創傷議題就如同228事件一樣，對受難者而言，是影響一輩子的艱難創傷，盼大法官們聽見倖存者真實的聲音。

獨／彰化已婚師狼吻襲胸女學生 撩「與妻無性、需要做〇」更一審免關

彰化縣一名女子因心情不佳，在前年間傳訊給曾擔任其老師、現為同事的已婚陳姓男子開導，陳載女子返家後，藉口「上廁所」進入女子住處後，又稱「我跟老婆很久沒性生活了、需要有人做愛」等語，強吻女子還襲胸，更一審近日審結，依強制猥褻罪，判刑7月，緩刑3年。

慘了！聯醫爆乳護理師遭爆偷拍病人恐被廢照 院方最重可罰25萬

聯醫仁愛院區一名身材火辣護理師，遭「鏡週刊」爆料長期偷拍病患甚至加註嘲諷、辱罵的惡毒字眼發到社群平台。院方今證實該消息，並表示正調查中，護理師也已離職。北市衛生局表示，待調查報告出爐後，將依相關法條最重可裁處院方25萬元、護理師最重恐面臨廢照。

幼兒園長之子毛畯珅午休摸女童下體5次 媽媽、合夥人要一起賠225萬

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童，最高法院已就6名女童部分，判毛28年8月徒刑定讞。民事部分，一名受害女童及母親提告求償，台北地方法院日前判決毛畯珅、其母洪珮筠、幼兒園前負責人王映人應連帶賠償女童及母親225萬元，可上訴。

電梯驚魂！圖書館前同事性騷擾女員工「我親一下」 判拘役45天

屏東縣某圖書館一名女員工搭電梯時遇到前同事邱男，邱男在電梯內對女子毛手毛腳，還放低音量對她說「我親一下」，女員工受到驚嚇隨即報警。屏東地院審理後，邱男違反性騷擾防治法，處拘役45天，可易科罰金。可上訴。

恐怖情人！跟蹤復合不成 男竟持水果刀刺殺女方被判刑5年2月

恐怖情人！屏東縣一名男子跟女友分手後仍想復合，一直跟蹤她行蹤，未料看到她與人接吻，男子上前質問，雙方不歡而散。男子又尾隨她返家，意圖索取分手炮不成，竟持預藏水果刀刺殺，她身中6刀大失血，一度命危。屏東地院近日審結，將該男子依殺人未遂罪判刑5年2月。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。