兒少性侵時效釋憲案！憲法法庭8名大法官合體 律師盼聽見倖存者聲音

憲法法庭宣告憲法訴訟法修正條文違憲後，持續排除拒絕評議三名大法官並作出判決，今就受外界矚目的「兒少性侵案追訴權時效」舉行不公開說明會。憲法法庭8名大法官今皆有參與說明會，律師指出性創傷議題就如同228事件一樣，對受難者而言，是影響一輩子的艱難創傷，盼大法官們聽見倖存者真實的聲音。

憲法訴訟法規定，憲法法庭審理案件有必要時，得開說明會，並指定專家學者提供意見。說明會的規定並未設大法官門檻，因此現有8位大法官就審理案件開說明會並無疑義。憲法法庭今也邀請台灣大學法律學院教授薛智仁、東海大學法學院教授柯耀程擔任鑑定人，提供專業意見。

律師蔡尚謙在說明會中指出，目前此案共同聲請人有10位，今日來到現場參與有7位。依照法務部統計數據，在2006年至2026年1月間，因性侵害案件提告，而因時效完成或逾告訴期間者共有1224人，也就是說過去20年內平均每年有60餘人、每周都有人鼓起勇氣提告，但因時效因素，而被國家司法拒之門外。

他指出，過去一年多，來自各地的參與者，向他諮詢者近百人，加入者有30餘人，除了如今10位走入釋憲的聲請人，其餘仍在他們必須經歷必定不起訴、再議駁回、聲請自訴駁回的漫長過程，然後才能取得併案聲請資格，但這些倖存者仍然不放棄，對她們而言，是用自己的生命歷程，去共同嘗試追求正義，即便發生在她們身上的傷痛影響深遠，但仍然希望能夠為了他人，而去撐傘點燈。

蔡尚謙表示，此時此刻，在另一間小會議室裡的聲請人，發生的時間最早可追訴到1994年，一半以上都發生在2001年以前，當年她們都未成年，多年創傷反應影響，仍願意堅持到底，這代表著性侵害所造成的傷害影響至深。

他說，人本基金會馮喬蘭在聲援相關議題的記者會上說，「拆牆，是我們共同的責任…我們特別要提出公開辯論跟討論，必須讓社會更多的人去參與這件事情、理解這件事，大家都可能成為牆的一部分⋯每一個人都必須要成為拆牆的那個人。」

蔡尚謙指出，長期陪伴、救援兒少權益的兒少權心會也曾說，「在創傷知情的立場上，把提告的權利跟主體性還給兒少性侵的受害者，這是對於兒少性侵傷痛的正式承認，而這份來自於國家的承認，將會具有巨大的療癒。」

蔡尚謙也引用本案最初聲請人，遞交釋憲聲請書前夕所傳給他的訊息，「不論此事是什麼相貌的進展或什麼方式的結果呈現，我仍感覺自己都持續在承受這些什麼，結果是好也痛、不好也痛大概是這樣吧。昨晚我想了想，既然都不會好，那努力看看可以再做些什麼吧。我想跟你表達的是，我評估自己是還有力氣可以繼續面對下去的。…希望可以改善司法對於追訴期的系統性不利。」

蔡尚謙說，這是倖存者的心聲，希望憲法法庭能夠理解法律之外的現實，這些遭受性暴力被害人的多年創傷，並邀集多元專業進行鑑定，敬請進行公開言詞辯論，性創傷議題就如同剛過去的二二八事件一樣，對受難者而言，是影響一輩子的艱難創傷。守護兒少，為愛釋憲，是每個人共同的責任，請大法官們聽見倖存者真實的聲音。