快訊

伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國 傳美駐科威特使館遇襲影片曝光

iPhone用戶快搶！Apple Pay綁定JCB信用卡加值Suica送10%回饋 規則一次看

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「如魚得水」：賺錢像喝水一樣

聽新聞
0:00 / 0:00

兒少性侵案追訴時效釋憲說明會 8名大法官到齊

中央社／ 台北2日電

刑法第80條規定追訴權時效，一名女子年幼時遭性侵猥褻，提告卻因過追訴時效不起訴及法院駁回，女子聲請法規範憲法審查。憲法法庭今天召開不公開說明會，8名大法官均到庭。

憲法法庭去年做出114年憲判字第1號判決，憲法訴訟法修法違憲，不過，此判決僅大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥參與評議；大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美認為，憲法法庭未依法合法組成，拒絕參與評議。

憲法法庭今年做出115年憲判字第1號、第2號判決，大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美仍拒絕評議，由實際參與評議的5名大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥做成判決。

本案訴訟代理人、台灣光寰協會理事長蔡尚謙日前召開記者會提出訴求，包括全體大法官進行審議，強化憲法法庭的正當性。8名大法官是否全部出席說明會，成為外界矚目的焦點。

蔡尚謙今天在說明會後受訪時表示，8名大法官在說明會全數到齊，有超過6名大法官提問。

民國94年2月2日修正公布前的刑法第80條規定，追訴權因下列期間內不行使而消滅：死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑為20年；3年以上10年未滿有期徒刑為10年；1年以上3年未滿有期徒刑為5年；1年未滿有期徒刑為3年；拘役或罰金為1年。

被害女子於85至88年間均未滿14歲，她在此期間遭到堂哥性侵及強制猥褻，長大後於110年12月間對堂哥提出告訴。士林地檢署依修正前刑法第80條規定，認為追訴時效已於108年間完成，將堂哥不起訴處分。女子聲請交付審判，士林地方法院以同樣理由裁定駁回確定。

女子認為，士林地方法院的刑事裁定及所適用的刑法第80條，牴觸憲法第7條平等原則、第16條訴訟權及正當法律程序、第23條的比例原則，以及增修條文第10條第6項保障性別平等的規定，聲請法規範憲法審查及裁判憲法審查。

憲法法庭已受理被害女子的案件，並受理包括前立委、律師邱顯智為訴訟代理人所聲請的9件聲請案，併案審理，並於今天上午召開不公開說明會，邀請聲請人、訴訟代理人、相關機關及鑑定人出席。

憲法法庭 憲法訴訟法 蔡宗珍

延伸閱讀

影／保障兒少性侵受害者 律師提釋憲修法

幼兒園長之子毛畯珅午休摸女童下體5次 媽媽、合夥人要一起賠225萬

台中男網路找女童少女裸聊 騙裸照偷截圖賠70萬得關3年9月

幼年性侵案追訴時效釋憲案 憲法法庭將開說明會

相關新聞

兒少性侵時效釋憲案！憲法法庭8名大法官合體 律師盼聽見倖存者聲音

憲法法庭宣告憲法訴訟法修正條文違憲後，持續排除拒絕評議三名大法官並作出判決，今就受外界矚目的「兒少性侵案追訴權時效」舉行不公開說明會。憲法法庭8名大法官今皆有參與說明會，律師指出性創傷議題就如同228事件一樣，對受難者而言，是影響一輩子的艱難創傷，盼大法官們聽見倖存者真實的聲音。

獨／彰化已婚師狼吻襲胸女學生 撩「與妻無性、需要做〇」更一審免關

彰化縣一名女子因心情不佳，在前年間傳訊給曾擔任其老師、現為同事的已婚陳姓男子開導，陳載女子返家後，藉口「上廁所」進入女子住處後，又稱「我跟老婆很久沒性生活了、需要有人做愛」等語，強吻女子還襲胸，更一審近日審結，依強制猥褻罪，判刑7月，緩刑3年。

慘了！聯醫爆乳護理師遭爆偷拍病人恐被廢照 院方最重可罰25萬

聯醫仁愛院區一名身材火辣護理師，遭「鏡週刊」爆料長期偷拍病患甚至加註嘲諷、辱罵的惡毒字眼發到社群平台。院方今證實該消息，並表示正調查中，護理師也已離職。北市衛生局表示，待調查報告出爐後，將依相關法條最重可裁處院方25萬元、護理師最重恐面臨廢照。

幼兒園長之子毛畯珅午休摸女童下體5次 媽媽、合夥人要一起賠225萬

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童，最高法院已就6名女童部分，判毛28年8月徒刑定讞。民事部分，一名受害女童及母親提告求償，台北地方法院日前判決毛畯珅、其母洪珮筠、幼兒園前負責人王映人應連帶賠償女童及母親225萬元，可上訴。

電梯驚魂！圖書館前同事性騷擾女員工「我親一下」 判拘役45天

屏東縣某圖書館一名女員工搭電梯時遇到前同事邱男，邱男在電梯內對女子毛手毛腳，還放低音量對她說「我親一下」，女員工受到驚嚇隨即報警。屏東地院審理後，邱男違反性騷擾防治法，處拘役45天，可易科罰金。可上訴。

恐怖情人！跟蹤復合不成 男竟持水果刀刺殺女方被判刑5年2月

恐怖情人！屏東縣一名男子跟女友分手後仍想復合，一直跟蹤她行蹤，未料看到她與人接吻，男子上前質問，雙方不歡而散。男子又尾隨她返家，意圖索取分手炮不成，竟持預藏水果刀刺殺，她身中6刀大失血，一度命危。屏東地院近日審結，將該男子依殺人未遂罪判刑5年2月。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。