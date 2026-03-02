快訊

影／保障兒少性侵受害者 律師提釋憲修法

攝影中心／ 記者曾原信／台北報導

台灣光寰協會上午前往憲法法庭，出席兒少性侵害追訴權釋憲案之不公開說明會，會後記者會上，律師邱顯智表示，根據許多國家研究，曾於兒童期遭性侵之被害者，普遍都需要近24年後，才能有力量為自己發聲，但目前兒少性侵案追訴期僅20年，因此希望透過釋憲及修法，落實保障兒少性侵受害者。

律師李毓倫指出，雖然今天說明會中，法務部代表強調在追溯權修法上並無立法怠惰，但早在90年代各國對於相關案件已有延長追溯或是往後生效之規定，因此也希望法務部能夠真正落實修法。

身為兒少案件倖存者的阿美，作為本次出席釋憲案之陪伴者表示，仍希望未來有公開言詞辯論，邀請兒童心理學、身心科等方面專家，才能讓受害者承受的壓力被看見。

台灣光寰協會多位律師，包括蔡尚謙（右三起）、邱顯智、李毓倫等人上午前往司法院參加兒少性侵害追訴權釋憲案不公開說明會，期望透過釋憲修法保障受害者權益。記者曾原信／攝影
台灣光寰協會多位律師，包括蔡尚謙（右三起）、邱顯智、李毓倫等人上午前往司法院參加兒少性侵害追訴權釋憲案不公開說明會，期望透過釋憲修法保障受害者權益。記者曾原信／攝影

台灣光寰協會多位律師，包括蔡尚謙（右起）、邱顯智、李毓倫等人上午前往司法院參加兒少性侵害追訴權釋憲案不公開說明會。記者曾原信／攝影
台灣光寰協會多位律師，包括蔡尚謙（右起）、邱顯智、李毓倫等人上午前往司法院參加兒少性侵害追訴權釋憲案不公開說明會。記者曾原信／攝影

