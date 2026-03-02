聽新聞
影／保障兒少性侵受害者 律師提釋憲修法
台灣光寰協會上午前往憲法法庭，出席兒少性侵害追訴權釋憲案之不公開說明會，會後記者會上，律師邱顯智表示，根據許多國家研究，曾於兒童期遭性侵之被害者，普遍都需要近24年後，才能有力量為自己發聲，但目前兒少性侵案追訴期僅20年，因此希望透過釋憲及修法，落實保障兒少性侵受害者。
律師李毓倫指出，雖然今天說明會中，法務部代表強調在追溯權修法上並無立法怠惰，但早在90年代各國對於相關案件已有延長追溯或是往後生效之規定，因此也希望法務部能夠真正落實修法。
身為兒少案件倖存者的阿美，作為本次出席釋憲案之陪伴者表示，仍希望未來有公開言詞辯論，邀請兒童心理學、身心科等方面專家，才能讓受害者承受的壓力被看見。
