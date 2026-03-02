獨／彰化已婚師狼吻襲胸女學生 撩「與妻無性、需要做〇」更一審免關

彰化縣一名女子因心情不佳，在前年間傳訊給曾擔任其老師、現為同事的已婚陳姓男子開導，陳載女子返家後，藉口「上廁所」進入女子住處後，又稱「我跟老婆很久沒性生活了、需要有人做愛」等語，強吻女子還襲胸，更一審近日審結，依強制猥褻罪，判刑7月，緩刑3年。

判決指出，已婚的陳姓男子與一名女子曾是師生關係，陳曾擔任女子老師，後又在同間公司上班為同事，女子在前年3月間，因心情不佳，有尋短念頭，找來信任的陳男開導，陳男開車到女子位於台中市的上班地點，再送女子回彰化縣的住處。

陳男抵達女子住處後，藉口「上廁所」進入女子住處，再用女子情緒低落為由，繼續在女子住處的客廳，安撫女子情緒，但陳男未克制自身欲念，接續向女子表示「其實你不漂亮，但你很有才華，我很喜歡你的才華」、「我與老婆很久沒有性生活了」、「需要有人做愛，你是我的性幻想對象」等語，隨後強吻8次，對女子揉胸2次，女子不堪受辱，事後報警。

全案在偵查期間，陳男原否認犯行，直至開庭審理時，才坦認犯罪，一審依強制猥褻罪，判刑7月，檢方認量刑過輕上訴，二審改判10月徒刑，最高法院以此案被告抗辯，已與被害人以80萬元達成和解，此情未經前審審酌，發回台中高分院更一審。

更一審近日審結，駁回上訴，判刑7月、緩刑3年，緩刑期間付保護管束，另提供40小時義務勞務，參加法治教育3場，緩刑期間付保護管束，仍可上訴。