慘了！聯醫爆乳護理師遭爆偷拍病人恐被廢照 院方最重可罰25萬

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

聯醫仁愛院區一名身材火辣護理師，遭「鏡週刊」爆料長期偷拍病患甚至加註嘲諷、辱罵的惡毒字眼發到社群平台。院方今證實該消息，並表示正調查中，護理師也已離職。北市衛生局表示，待調查報告出爐後，將依相關法條最重可裁處院方25萬元、護理師最重恐面臨廢照。

醫事管理科長吳岱穎直出，目前聯醫已在調查，後續衛生局將依調查結果裁處，若確實有涉及違法病患隱私等情況，而醫院未善盡監督管理責任，依照「醫療法」可裁處醫療院所5萬至25萬元罰緩，而目前掌握護理師已離職，但仍會依調查報告情節輕重裁罰。

吳岱穎表示，護理師部分若行為違反「護理人員法」可依情節輕重，裁處一個月以上一年以上暫停執業處分，若情節節重恐廢除相關執照並針對涉及法律部分也將移送檢調調查。

聯醫仁愛院區一名身材火辣在社群平台有上萬粉絲護理師，遭爆料長期偷拍病患甚至加註嘲諷、辱罵的惡毒字眼，聯醫證實該護理師已離職。圖／取自IG「老師她犯規」帳號
聯醫仁愛院區一名身材火辣在社群平台有上萬粉絲護理師，遭爆料長期偷拍病患甚至加註嘲諷、辱罵的惡毒字眼，聯醫證實該護理師已離職。圖／取自IG「老師她犯規」帳號

獨／彰化已婚師狼吻襲胸女學生 撩「與妻無性、需要做〇」更一審免關

彰化縣一名女子因心情不佳，在前年間傳訊給曾擔任其老師、現為同事的已婚陳姓男子開導，陳載女子返家後，藉口「上廁所」進入女子住處後，又稱「我跟老婆很久沒性生活了、需要有人做愛」等語，強吻女子還襲胸，更一審近日審結，依強制猥褻罪，判刑7月，緩刑3年。

幼兒園長之子毛畯珅午休摸女童下體5次 媽媽、合夥人要一起賠225萬

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童，最高法院已就6名女童部分，判毛28年8月徒刑定讞。民事部分，一名受害女童及母親提告求償，台北地方法院日前判決毛畯珅、其母洪珮筠、幼兒園前負責人王映人應連帶賠償女童及母親225萬元，可上訴。

電梯驚魂！圖書館前同事性騷擾女員工「我親一下」 判拘役45天

屏東縣某圖書館一名女員工搭電梯時遇到前同事邱男，邱男在電梯內對女子毛手毛腳，還放低音量對她說「我親一下」，女員工受到驚嚇隨即報警。屏東地院審理後，邱男違反性騷擾防治法，處拘役45天，可易科罰金。可上訴。

恐怖情人！跟蹤復合不成 男竟持水果刀刺殺女方被判刑5年2月

恐怖情人！屏東縣一名男子跟女友分手後仍想復合，一直跟蹤她行蹤，未料看到她與人接吻，男子上前質問，雙方不歡而散。男子又尾隨她返家，意圖索取分手炮不成，竟持預藏水果刀刺殺，她身中6刀大失血，一度命危。屏東地院近日審結，將該男子依殺人未遂罪判刑5年2月。可上訴。

國中女兒傳訊男網友「出去都在做X」...家長氣炸提告 二審判緩刑

苗栗縣陳姓男子在2023年間透過交友軟體，認識一名12歲少女，二人相約在一處土地公廟的公廁內歡愛，因少女的家人無意間發現手機內的對話紀錄「雖然我們出去都在做愛」，氣得報警提告，一審陳男否認，辯稱二人僅有親吻與擁抱，但不被法官採信，判刑4年10月，二審因陳已與被害人達成和解，坦認犯行，改判2年徒刑、緩刑5年。

