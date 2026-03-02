慘了！聯醫爆乳護理師遭爆偷拍病人恐被廢照 院方最重可罰25萬

聯醫仁愛院區一名身材火辣護理師，遭「鏡週刊」爆料長期偷拍病患甚至加註嘲諷、辱罵的惡毒字眼發到社群平台。院方今證實該消息，並表示正調查中，護理師也已離職。北市衛生局表示，待調查報告出爐後，將依相關法條最重可裁處院方25萬元、護理師最重恐面臨廢照。

醫事管理科長吳岱穎直出，目前聯醫已在調查，後續衛生局將依調查結果裁處，若確實有涉及違法病患隱私等情況，而醫院未善盡監督管理責任，依照「醫療法」可裁處醫療院所5萬至25萬元罰緩，而目前掌握護理師已離職，但仍會依調查報告情節輕重裁罰。

吳岱穎表示，護理師部分若行為違反「護理人員法」可依情節輕重，裁處一個月以上一年以上暫停執業處分，若情節節重恐廢除相關執照並針對涉及法律部分也將移送檢調調查。