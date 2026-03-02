幼兒園長之子毛畯珅午休摸女童下體5次 媽媽、合夥人要一起賠225萬

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童，最高法院已就6名女童部分，判毛28年8月徒刑定讞。民事部分，一名受害女童及母親提告求償，台北地方法院日前判決毛畯珅、其母洪珮筠、幼兒園前負責人王映人應連帶賠償女童及母親225萬元，可上訴。

毛畯珅2023年被踢爆以講故事名義對多名女童性侵、猥褻，還拍下影片留存。檢方查出毛2022年7月11日至2023年7月10日間，於幼兒園內性侵、猥褻6名未滿7歲幼童。一審判28年徒刑，二審改判為28年8月刑，最高法院駁回上訴定讞。

除此之外，毛也被查出自2021年10月起，也在幼兒園對39名幼童加重強制性交或猥褻，並拍下性影像，還利用幼兒園監視器軟體，下載幼童更衣畫面收藏，台北地檢署去年10月22日再依兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴，建請法院處以最重刑罰，案件仍在審理中。

民事部分，受害女童與家屬各自提告向毛畯珅、洪珮筠及幼兒園等求償。一名女童母親主張，女兒2022年6月間五度在幼兒園午休時，毛將女兒連同睡袋拉進自己，再徒手伸進睡袋伸進內褲內摸陰部和臀部，且在女兒脫褲子時拿手機偷拍下半身赤裸的照片共8張。

女童母親指出，毛畯珅行為嚴重侵害、影響女兒身心健全發展，且她獨自扶養女兒，對於替女兒選擇不良幼兒園深深自責、備感氣憤，她認為幼兒園縱容不具教保員資格的毛畯珅擔任老師，未盡雇用人注意監督義務，應負連帶賠償責任。

女童及母親主張，王映人2019年承接普林斯頓幼兒園擔任負責人，洪珮筠入股後改名為培諾米達信義幼兒園，並由洪女擔任負責任人，因此提告要求毛畯珅、洪珮筠、王映人應連帶賠償1200萬元。

毛畯珅未提出答辯，洪珮筠則認為毛所為是個人行為，且雇用毛程序是合法的，不應由她負擔連帶賠償責任；王映人則說，他2020年7月出境，之後因新冠肺炎、赴芬蘭發展事業等因素，直到2023年2月7日才返國處理母親後事，並於同年5月返回芬蘭，期間幼兒園經營管理都由洪女全權負責。

王映人答辯，自己是在2023年8月返台才知毛畯珅的惡行，隔月被台北市教育局要求親赴園所刪除園內生活櫃資料，還與洪珮筠發生爭執、推擠，可見她確實是案發後知悉毛畯珅的不法行為，並於返台後積極善後，認為不必負擔連帶賠償責任。

台北地院認定王映人、洪珮筠簽訂的是合夥契約，為共同經營幼兒園，確實應負連帶賠償責任，審酌毛畯珅犯行等一切情狀，判毛畯珅、洪珮筠、王映人應連帶女童200萬元、女童母親25萬元。

另外，台北地院先前已判決毛畯珅及洪珮筠應賠償另一名女童父母共60萬元。