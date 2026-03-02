快訊

幼兒園長之子毛畯珅午休摸女童下體5次 媽媽、合夥人要一起賠225萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童，最高法院已就6名女童部分，判毛28年8月徒刑定讞。民事部分，一名受害女童及母親提告求償，台北地方法院日前判決毛畯珅、其母洪珮筠、幼兒園前負責人王映人應連帶賠償女童及母親225萬元，可上訴。

毛畯珅2023年被踢爆以講故事名義對多名女童性侵、猥褻，還拍下影片留存。檢方查出毛2022年7月11日至2023年7月10日間，於幼兒園內性侵、猥褻6名未滿7歲幼童。一審判28年徒刑，二審改判為28年8月刑，最高法院駁回上訴定讞。

除此之外，毛也被查出自2021年10月起，也在幼兒園對39名幼童加重強制性交或猥褻，並拍下性影像，還利用幼兒園監視器軟體，下載幼童更衣畫面收藏，台北地檢署去年10月22日再依兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴，建請法院處以最重刑罰，案件仍在審理中。

民事部分，受害女童與家屬各自提告向毛畯珅、洪珮筠及幼兒園等求償。一名女童母親主張，女兒2022年6月間五度在幼兒園午休時，毛將女兒連同睡袋拉進自己，再徒手伸進睡袋伸進內褲內摸陰部和臀部，且在女兒脫褲子時拿手機偷拍下半身赤裸的照片共8張。

女童母親指出，毛畯珅行為嚴重侵害、影響女兒身心健全發展，且她獨自扶養女兒，對於替女兒選擇不良幼兒園深深自責、備感氣憤，她認為幼兒園縱容不具教保員資格的毛畯珅擔任老師，未盡雇用人注意監督義務，應負連帶賠償責任。

女童及母親主張，王映人2019年承接普林斯頓幼兒園擔任負責人，洪珮筠入股後改名為培諾米達信義幼兒園，並由洪女擔任負責任人，因此提告要求毛畯珅、洪珮筠、王映人應連帶賠償1200萬元。

毛畯珅未提出答辯，洪珮筠則認為毛所為是個人行為，且雇用毛程序是合法的，不應由她負擔連帶賠償責任；王映人則說，他2020年7月出境，之後因新冠肺炎、赴芬蘭發展事業等因素，直到2023年2月7日才返國處理母親後事，並於同年5月返回芬蘭，期間幼兒園經營管理都由洪女全權負責。

王映人答辯，自己是在2023年8月返台才知毛畯珅的惡行，隔月被台北市教育局要求親赴園所刪除園內生活櫃資料，還與洪珮筠發生爭執、推擠，可見她確實是案發後知悉毛畯珅的不法行為，並於返台後積極善後，認為不必負擔連帶賠償責任。

台北地院認定王映人、洪珮筠簽訂的是合夥契約，為共同經營幼兒園，確實應負連帶賠償責任，審酌毛畯珅犯行等一切情狀，判毛畯珅、洪珮筠、王映人應連帶女童200萬元、女童母親25萬元。

另外，台北地院先前已判決毛畯珅及洪珮筠應賠償另一名女童父母共60萬元。

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻，共有45名幼童受害。圖／聯合報系資料照片
台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻，共有45名幼童受害。圖／聯合報系資料照片

幼兒園長之子毛畯珅午休摸女童下體5次 媽媽、合夥人要一起賠225萬

慘了！聯醫爆乳護理師遭爆偷拍病人恐被廢照 院方最重可罰25萬

聯醫仁愛院區一名身材火辣護理師，遭「鏡週刊」爆料長期偷拍病患甚至加註嘲諷、辱罵的惡毒字眼發到社群平台。院方今證實該消息，並表示正調查中，護理師也已離職。北市衛生局表示，待調查報告出爐後，將依相關法條最重可裁處院方25萬元、護理師最重恐面臨廢照。

電梯驚魂！圖書館前同事性騷擾女員工「我親一下」 判拘役45天

屏東縣某圖書館一名女員工搭電梯時遇到前同事邱男，邱男在電梯內對女子毛手毛腳，還放低音量對她說「我親一下」，女員工受到驚嚇隨即報警。屏東地院審理後，邱男違反性騷擾防治法，處拘役45天，可易科罰金。可上訴。

恐怖情人！跟蹤復合不成 男竟持水果刀刺殺女方被判刑5年2月

恐怖情人！屏東縣一名男子跟女友分手後仍想復合，一直跟蹤她行蹤，未料看到她與人接吻，男子上前質問，雙方不歡而散。男子又尾隨她返家，意圖索取分手炮不成，竟持預藏水果刀刺殺，她身中6刀大失血，一度命危。屏東地院近日審結，將該男子依殺人未遂罪判刑5年2月。可上訴。

國中女兒傳訊男網友「出去都在做X」...家長氣炸提告 二審判緩刑

苗栗縣陳姓男子在2023年間透過交友軟體，認識一名12歲少女，二人相約在一處土地公廟的公廁內歡愛，因少女的家人無意間發現手機內的對話紀錄「雖然我們出去都在做愛」，氣得報警提告，一審陳男否認，辯稱二人僅有親吻與擁抱，但不被法官採信，判刑4年10月，二審因陳已與被害人達成和解，坦認犯行，改判2年徒刑、緩刑5年。

台中男網路找女童少女裸聊 騙裸照偷截圖賠70萬得關3年9月

台中市黃姓男子在2023年間分別透過網路遊戲、社群網站，認識年僅9歲、15歲的女童、少女，黃以互傳自拍影像、裸聊為由，引誘女童傳送5張裸胸、下體的照片，以及裸聊期間，擅自將少女裸露胸部、撫摸下體的影像截圖，因黃涉另案遭搜索，檢警從查扣的手機發現涉案影像，二審近日審結，認定引誘兒童自行拍攝性影像罪等2罪，判刑3年9月。

