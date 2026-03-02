快訊

電梯驚魂！圖書館前同事性騷擾女員工「我親一下」 判拘役45天

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣圖書館一名女員工搭電梯時遇到前同事邱男，邱男在電梯內對女子毛手毛腳，還放低音量對她說「我親一下」，女員工受到驚嚇隨即報警。屏東地院審理後，邱男違反性騷擾防治法，處拘役45天，可易科罰金。可上訴。

判決指出，邱男在去年9月下旬時，到屏東縣某圖書館意圖騷擾圖書館女員工，兩人剛好搭同一部電梯，在電梯中，邱男徒手觸摸女子肩膀、背部與手臂，還對女子說「我親一下」等語，邱男性騷擾得逞。

判決指出，邱男與被害女子曾為同事，邱男竟為逞一己私欲，罔顧對方意願性騷擾，影響被害人身心健康，欠缺尊重個人對於身體自主權，邱雖坦承犯行，有意向被害女子道歉，法院判邱男違反性騷擾防治法，處拘役45天，一天1千元，可上訴。

屏東縣某圖書館一名女員工搭電梯被前同事邱男毛手毛腳。邱男違反性騷擾防治法，法院判處拘役45天，可易科罰金。可上訴。示意圖／本報系資料照片
