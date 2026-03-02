兒少性侵案追訴時效釋憲案 憲法法庭開說明會

刑法第80條規定追訴權時效，一名女子年幼時遭堂哥性侵、猥褻，日前對堂哥提告，卻因過追訴時效遭不起訴及法院駁回，女子聲請法規範憲法審查。憲法法庭今天上午召開不公開說明會。

此案訴訟代理人、台灣光寰協會理事長蔡尚謙、公民監督國會聯盟執行長張宏林等人與多名立委，於2月23日在立法院召開記者會，提出多項訴求，包括全體大法官進行審議，強化憲法法庭正當性。8名大法官是否全部出席說明會，成為外界矚目焦點。

民國94年2月2日修正公布前的刑法第80條規定，追訴權因下列期間內不行使而消滅：死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑為20年；3年以上10年未滿有期徒刑為10年；1年以上3年未滿有期徒刑為5年；1年未滿有期徒刑為3年；拘役或罰金為1年。

被害女子於85至88年間均未滿14歲，她在此期間遭到堂哥性侵及強制猥褻，長大後於110年12月間對堂哥提出告訴。士林地檢署依修正前刑法第80條規定，認為追訴時效已於108年間完成，將堂哥不起訴處分。女子聲請交付審判，士林地方法院以同樣理由裁定駁回確定。

女子認為，士林地方法院的刑事裁定及所適用的刑法第80條，牴觸憲法第7條平等原則、第16條訴訟權及正當法律程序、第23條的比例原則，以及增修條文第10條第6項保障性別平等的規定，聲請法規範憲法審查及裁判憲法審查。

憲法法庭已受理被害女子案件，並受理包括前立委、律師邱顯智為訴訟代理人所聲請的9件聲請案，併案審理，並訂於今天上午召開不公開說明會，邀請聲請人、訴訟代理人、相關機關出席。

另外，行政院會已於今年1月間通過刑法相關修法，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間，將送立法院審議。