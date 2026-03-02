快訊

兒少性侵案追訴時效釋憲案 憲法法庭開說明會

中央社／ 台北2日電

刑法第80條規定追訴權時效，一名女子年幼時遭堂哥性侵猥褻，日前對堂哥提告，卻因過追訴時效遭不起訴及法院駁回，女子聲請法規範憲法審查。憲法法庭今天上午召開不公開說明會。

此案訴訟代理人、台灣光寰協會理事長蔡尚謙、公民監督國會聯盟執行長張宏林等人與多名立委，於2月23日在立法院召開記者會，提出多項訴求，包括全體大法官進行審議，強化憲法法庭正當性。8名大法官是否全部出席說明會，成為外界矚目焦點。

民國94年2月2日修正公布前的刑法第80條規定，追訴權因下列期間內不行使而消滅：死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑為20年；3年以上10年未滿有期徒刑為10年；1年以上3年未滿有期徒刑為5年；1年未滿有期徒刑為3年；拘役或罰金為1年。

被害女子於85至88年間均未滿14歲，她在此期間遭到堂哥性侵及強制猥褻，長大後於110年12月間對堂哥提出告訴。士林地檢署依修正前刑法第80條規定，認為追訴時效已於108年間完成，將堂哥不起訴處分。女子聲請交付審判，士林地方法院以同樣理由裁定駁回確定。

女子認為，士林地方法院的刑事裁定及所適用的刑法第80條，牴觸憲法第7條平等原則、第16條訴訟權及正當法律程序、第23條的比例原則，以及增修條文第10條第6項保障性別平等的規定，聲請法規範憲法審查及裁判憲法審查。

憲法法庭已受理被害女子案件，並受理包括前立委、律師邱顯智為訴訟代理人所聲請的9件聲請案，併案審理，並訂於今天上午召開不公開說明會，邀請聲請人、訴訟代理人、相關機關出席。

另外，行政院會已於今年1月間通過刑法相關修法，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間，將送立法院審議。

性侵 猥褻 憲法法庭 無期徒刑

相關新聞

電梯驚魂！圖書館前同事性騷擾女員工「我親一下」 判拘役45天

屏東縣某圖書館一名女員工搭電梯時遇到前同事邱男，邱男在電梯內對女子毛手毛腳，還放低音量對她說「我親一下」，女員工受到驚嚇隨即報警。屏東地院審理後，邱男違反性騷擾防治法，處拘役45天，可易科罰金。可上訴。

恐怖情人！跟蹤復合不成 男竟持水果刀刺殺女方被判刑5年2月

恐怖情人！屏東縣一名男子跟女友分手後仍想復合，一直跟蹤她行蹤，未料看到她與人接吻，男子上前質問，雙方不歡而散。男子又尾隨她返家，意圖索取分手炮不成，竟持預藏水果刀刺殺，她身中6刀大失血，一度命危。屏東地院近日審結，將該男子依殺人未遂罪判刑5年2月。可上訴。

國中女兒傳訊男網友「出去都在做X」...家長氣炸提告 二審判緩刑

苗栗縣陳姓男子在2023年間透過交友軟體，認識一名12歲少女，二人相約在一處土地公廟的公廁內歡愛，因少女的家人無意間發現手機內的對話紀錄「雖然我們出去都在做愛」，氣得報警提告，一審陳男否認，辯稱二人僅有親吻與擁抱，但不被法官採信，判刑4年10月，二審因陳已與被害人達成和解，坦認犯行，改判2年徒刑、緩刑5年。

台中男網路找女童少女裸聊 騙裸照偷截圖賠70萬得關3年9月

台中市黃姓男子在2023年間分別透過網路遊戲、社群網站，認識年僅9歲、15歲的女童、少女，黃以互傳自拍影像、裸聊為由，引誘女童傳送5張裸胸、下體的照片，以及裸聊期間，擅自將少女裸露胸部、撫摸下體的影像截圖，因黃涉另案遭搜索，檢警從查扣的手機發現涉案影像，二審近日審結，認定引誘兒童自行拍攝性影像罪等2罪，判刑3年9月。

被控U2包廂摸胸…男一審判10月 二審勘驗對話「女曾主動求歡」改判無罪

台北市許姓男子前年透過交友軟體認識一名剛滿18歲女子，兩人相約萬年大樓U2電影館看電影，事後許男被控在包廂內強吻、隔衣摸...

北市男透過OMI跟少女性交6次 地點遍及公司廁所、圖書館…遭判5年4月

在台北市大安區某跨國廣告公司任職的27歲方姓男子，前年透過交友軟體「OMI」結識一名未滿14歲的國中少女，兩人竟在短短三...

