恐怖情人！跟蹤復合不成 男竟持水果刀刺殺女方被判刑5年2月

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

恐怖情人！屏東縣一名男子跟女友分手後仍想復合，一直跟蹤她行蹤，未料看到她與人接吻，男子上前質問，雙方不歡而散。男子又尾隨她返家，意圖索取分手炮不成，竟持預藏水果刀刺殺，她身中6刀大失血，一度命危。屏東地院近日審結，將該男子依殺人未遂罪判刑5年2月。可上訴。 

判決指出，這名男子與被害人2025年8月中旬分手，男子心有不甘，一直跟蹤對方行蹤，去年8月底，男子看到被害人跟人親密接吻，男子醋勁大發上前質問，雙方不歡而散。男子仍不放棄，持續到被害人家門前，再趁被害人在住處門口時，闖入對方家中，雙方發生激烈的肢體衝突。

男子持刀脅迫被害人，要求發生性關係才會放過對方，被害人回「不可能！」，男子大怒持水果刀朝被害人的腋下等處猛刺6刀，大出血，一度命危。

男子事後趕緊報案，一開始還跟醫護人員說，被害人是跌倒被刀子刺到、還稱是拿刀切水果，出門時滑倒等說詞，意圖掩蓋犯行。

屏東地院審理，合議庭指出，雙方原本是男女朋友，分手後，男方想謀求復合不能如願，還持續糾結在被害人對其過往感情是否忠誠，不知理性處理感情糾紛，還持續追蹤對方行蹤，還要介入對方的交友情形。

合議庭審酌該男子持刀殺害被害人，被害人一度承受失血過多死亡的風險，造成生理、心理重大創傷，犯案後僅承認跟蹤騷擾與侵入住宅，對於其他犯行否認，考量殺害對方後，男子有打電話報警，將被害人送醫即時救治，將他依殺人未遂罪判處有期徒刑5年2月。可上訴。

屏東一名男子與女友分手後，跟蹤對方並意圖再度發生性關係未果，持預藏水果刀刺殺對方，一度命危，被屏東地院判依殺人未遂罪判刑5年2月。示意圖／報系資料照
屏東一名男子與女友分手後，跟蹤對方並意圖再度發生性關係未果，持預藏水果刀刺殺對方，一度命危，被屏東地院判依殺人未遂罪判刑5年2月。示意圖／報系資料照

