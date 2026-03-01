國中女兒傳訊男網友「出去都在做X」...家長氣炸提告 二審判緩刑

苗栗縣陳姓男子在2023年間透過交友軟體，認識一名12歲少女，二人相約在一處土地公廟的公廁內歡愛，因少女的家人無意間發現手機內的對話紀錄「雖然我們出去都在做愛」，氣得報警提告，一審陳男否認，辯稱二人僅有親吻與擁抱，但不被法官採信，判刑4年10月，二審因陳已與被害人達成和解，坦認犯行，改判2年徒刑、緩刑5年。

檢警調查，陳姓男子是作業員，2023年7月間，透過交友軟體認識年約12歲就讀國中的少女，雙方約好在同年7月間，二度在苗栗縣苑裡鎮一處土地公廟的公廁內歡愛，期間陳男將下體侵入少女口中與私密處得逞。

因少女家長事後意外從少女手機內發現，少女曾傳送「雖然我們出去都在做愛」、「我跟你啦」，陳男回覆「也只有兩次阿」等語，氣得認定少女與陳有發生性關係，報警提告。

苗栗地院審理時，陳男否認涉案，強調二人在僅有親吻、擁抱，沒有發生性行為，還稱當時回覆少女是一時看太快，誤把「做愛」看成「親吻」及「擁抱」，但法官審認，此案少女證述二人發生性行為的過程前後一致，沒有重大扞格之處，也沒未刻意誇大，或捏造陳男使用強制力之情事，認定證詞可信。

法官依對未滿14歲之女子為性交罪，一共二罪，分判3年10月徒刑，應執行4年10月。

陳男不服上訴台中高分院，但陳男在案件審理期間，已與被害人及家屬達成和解，二審撤銷一審判決，仍依對對於未滿十四歲之女為性交之二罪，各判1年8月徒刑，應執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間依調解筆錄，履行賠償，禁止對少女實施妨害性自主的不法侵害，緩刑期間付保護管束，仍可上訴。