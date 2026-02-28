被控U2包廂摸胸…男一審判10月 二審勘驗對話「女曾主動求歡」改判無罪

台北市許姓男子前年透過交友軟體認識一名剛滿18歲女子，兩人相約萬年大樓U2電影館看電影，事後許男被控在包廂內強吻、隔衣摸胸，一審依強制猥褻罪判10月徒刑。二審認為，兩人案發後仍討論接吻技巧，甚至有「玩玩」等曖昧對話，在現代社會交友環境下，易使許男誤會為合意「升溫」互動，審酌僅被害人單一指述，缺乏具體證據，改判許男無罪。可上訴。

判決指出，許男與被害女子在2024年6月間認識，同月14日晚間相約看電影，被害女子指控，許男在包廂內強行親吻，並隔著衣服撫摸胸部，她掙扎推阻，許男竟稱「再亂動就要伸進去」，隨後強行伸手入衣，她驚恐掙脫後躲在包廂角落，隨即提早離場。

一審法官根據被害女子供述一致，加上許男當晚傳訊道歉稱「強迫妳做了不喜歡的事」、「如果妳的手沒推我，我可能拿不回一絲絲理智」等語，認定犯行屬實，判刑10月。

許男不服上訴，堅決否認摸胸，辯稱當時兩人確實有親吻擁抱，但當他想進一步撫摸腹部時，就被制止，兩人隨即為了「要談戀愛還是玩玩」爆發口角，並強調訊息中的道歉是指「強拉對方留下來看電影」及「手勁過大」，不是承認猥褻。

案經高等法院審理，勘驗兩人對話紀錄，發現被害女子案發後曾傳訊「為什麼你不跟我玩玩？」、「玩玩聖體（指性行為）我覺得不虧」、「第一天就問你要不要跟我做愛，你拒絕說要跟我談戀愛」，甚至還多次相約出遊。

二審合議庭認為，被害女子主動詢問性行為意願，在現代社會交友環境下，反映出雙方對性有一定程度的開放討論空間，考量案發地點包廂有高度隱密性，是情侶或曖昧、親密關係者可能發生肢體接觸的場所，又被害女子曾評價對方接吻技巧，易使對方誤解為男女間的曖昧情愫。

二審指出，被害女子既曾詢問發生性行為等話題，容易讓男方主觀認定親密關係屬「雙方合意」的升溫過程，僅憑被害女子單一指述控告強勢猥褻，是否真的出於強迫發生親密行為尚有疑慮，在缺乏足以證明犯罪事實的積極補強證據，依「罪證有疑，利於被告」原則，認定原審判決有誤，撤銷原判決，改判無罪。