聽新聞
0:00 / 0:00

北市男透過OMI跟少女性交6次 地點遍及公司廁所、圖書館…遭判5年4月

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

在台北市大安區某跨國廣告公司任職的27歲方姓男子，前年透過交友軟體「OMI」結識一名未滿14歲的國中少女，兩人竟在短短三個月內，在公司廁所圖書館及校園廁所等處發生6次性行為，男方甚至用手機拍下性影像。儘管方男有意以70萬元賠償，但家屬無調解意願，台北地方法院日前審結，依對未滿14歲女子性交等6罪，判方男有期徒刑5年4月，不得緩刑。可上訴。

判決指出，方男在2024年3月間與少女認識，明知對方年齡尚未滿14歲，仍從同年3月至6月間，先後在大安區某跨國廣告公司、文山區某圖書館廁所、雙方住處、文山區某公園、某國中廁所，共發生6次性行為；其中在公司與方男住處發生關係時，還持手機拍攝性影像。

少女母親因察覺女兒行為怪異，追問下得知女兒和網友發生性行為，氣憤報警提告。檢警在同年8月發動搜索，查扣方男手機，發現他曾試圖滅證。

方男在偵訊時否認犯行，辯稱不知對方未滿16歲，不過到了開庭審理階段，疑改變訴訟策略，直接認罪並遞交悔過書。

法官審理認為，方男與被害人發生關係的地點遍及公共空間、私人住處甚至校園廁所，且歷時數月，顯見並非一時失慮，對少女身心發展侵害重大，方男雖提出70萬元賠償金，但少女母親認為金額落差太大且傷害已造成，無繼續調解意願，透過代理人請求從重量刑。

合議庭審酌，方男無前科，但犯罪行為客觀上不足以引起社會同情，不符合減刑條件，以犯下未滿14歲之女子為性交等6罪，分別判處3年2月到3年8月不等徒刑，合併應執行有期徒刑5年4月。

在台北市大安區某跨國廣告公司任職的27歲方姓男子透過交友軟體，跟少女發生6次性行為，遭判5年4月徒刑。示意圖／ingimage
在台北市大安區某跨國廣告公司任職的27歲方姓男子透過交友軟體，跟少女發生6次性行為，遭判5年4月徒刑。示意圖／ingimage

廁所 性行為 圖書館 未成年 國中生

延伸閱讀

硬上酒醉女逼二度性交...偷拍還索50萬封口費 判8年2月

75歲劉曉慶擁吻小30歲男星畫面流出 網暈倒：慶奶收手吧！

大同圖書館出入口不明顯 汐止公園優化入口意象

67歲莎朗史東超扯回春！水嫩光滑肌像少女　昔認打300針肉毒

相關新聞

被控U2包廂摸胸…男一審判10月 二審勘驗對話「女曾主動求歡」改判無罪

台北市許姓男子前年透過交友軟體認識一名剛滿18歲女子，兩人相約萬年大樓U2電影館看電影，事後許男被控在包廂內強吻、隔衣摸...

北市男透過OMI跟少女性交6次 地點遍及公司廁所、圖書館…遭判5年4月

在台北市大安區某跨國廣告公司任職的27歲方姓男子，前年透過交友軟體「OMI」結識一名未滿14歲的國中少女，兩人竟在短短三...

狼醫頻傳…民團批主管機關監督失靈 籲分級懲戒

台大婦產科爆發多起性侵、性騷案後，桃園某連鎖婦產科羅姓醫師涉藏兒少性影像，並利用看診機會偷拍患者私密照，遭新北地檢署起訴...

杏林之恥！桃園涉偷拍狼醫 判刑前仍可執業

桃園某大型連鎖婦產科羅姓醫師涉收藏、分享兒少性影像，部分影像於診間偷拍，至少百人受害，新北地檢署依兒少性剝削防制條例起訴...

彰化某國小噁男班導「摸胸又貼OK蹦」女學生惡夢連連 法官重判狼師

彰化縣一名國小男班導以要教導女學生胸部健康教育為由，觸摸2名女學生胸部，又用OK繃貼在另名女學生胸部，造成3名女學生身心...

獨／「自稱驅魔師」喇舌猥褻19歲男約聘員 高市府社福主任休職變撤職

高市衛生局心衛中心去年爆發績優督導何建忠利用職權查個資性侵少女案；而社會局某社福中心蔡姓主任則於2022年以受訓留宿為由...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。