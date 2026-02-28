幼年性侵案追訴時效釋憲案 憲法法庭將開說明會

中央社／ 台北28日電

一名女子年幼時遭堂哥性侵猥褻，長大後對堂哥提告，卻因過追訴時效遭不起訴及法院駁回，女子認為刑法第80條違憲而聲請法規範憲法審查。憲法法庭3月2日將召開不公開說明會。

民國94年2月2日修正公布前的刑法第80條規定，追訴權因下列期間內不行使而消滅：死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑為20年；3年以上10年未滿有期徒刑為10年；1年以上3年未滿有期徒刑為5年；1年未滿有期徒刑為3年；拘役或罰金為1年。

被害女子於85至88年間均未滿14歲，她在此期間遭到堂哥性侵及強制猥褻，長大後於110年12月間對堂哥提出告訴。士林地檢署依修正前刑法第80條規定，認為追訴時效已於108年間完成，將堂哥不起訴處分。女子聲請交付審判，士林地方法院以同樣理由裁定駁回確定。

女子認為，士林地方法院的刑事裁定及所適用的刑法第80條，牴觸憲法第7條平等原則、第16條訴訟權及正當法律程序、第23條的比例原則，以及增修條文第10條第6項保障性別平等的規定，聲請法規範憲法審查及裁判憲法審查。

憲法法庭已受理被害女子的案件，並受理包括前立委、律師邱顯智為訴訟代理人所聲請的9件聲請案，併案審理，並訂於3月2日召開不公開說明會。

本案訴訟代理人、台灣光寰協會理事長蔡尚謙於2月23日在立法院召開記者會，呼籲大法官審理此釋憲案時，能強化憲法法庭正當性、注重議題公眾性、當事人隱私保障、聲請多元的專家學者加入進行鑑定，並循此案邏輯，同樣救濟民國88年以前強姦罪的受害當事人。

憲法法庭 猥褻 性侵

延伸閱讀

影／出席二二八活動 鄭麗文：有人斷章取義搞成台獨運動

德國法院出手 定讞前當局不得稱AfD為極端組織

鄭麗文批陳儀無能釀228事件 明挺中天：珍惜新聞自由不能隨意關台

傳傅崐萁主張國情報告分段問 學者：沒違憲 屬政治協商層面

相關新聞

被控U2包廂摸胸…男一審判10月 二審勘驗對話「女曾主動求歡」改判無罪

台北市許姓男子前年透過交友軟體認識一名剛滿18歲女子，兩人相約萬年大樓U2電影館看電影，事後許男被控在包廂內強吻、隔衣摸...

北市男透過OMI跟少女性交6次 地點遍及公司廁所、圖書館…遭判5年4月

在台北市大安區某跨國廣告公司任職的27歲方姓男子，前年透過交友軟體「OMI」結識一名未滿14歲的國中少女，兩人竟在短短三...

狼醫頻傳…民團批主管機關監督失靈 籲分級懲戒

台大婦產科爆發多起性侵、性騷案後，桃園某連鎖婦產科羅姓醫師涉藏兒少性影像，並利用看診機會偷拍患者私密照，遭新北地檢署起訴...

杏林之恥！桃園涉偷拍狼醫 判刑前仍可執業

桃園某大型連鎖婦產科羅姓醫師涉收藏、分享兒少性影像，部分影像於診間偷拍，至少百人受害，新北地檢署依兒少性剝削防制條例起訴...

彰化某國小噁男班導「摸胸又貼OK蹦」女學生惡夢連連 法官重判狼師

彰化縣一名國小男班導以要教導女學生胸部健康教育為由，觸摸2名女學生胸部，又用OK繃貼在另名女學生胸部，造成3名女學生身心...

獨／「自稱驅魔師」喇舌猥褻19歲男約聘員 高市府社福主任休職變撤職

高市衛生局心衛中心去年爆發績優督導何建忠利用職權查個資性侵少女案；而社會局某社福中心蔡姓主任則於2022年以受訓留宿為由...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。