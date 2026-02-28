狼醫頻傳…民團批主管機關監督失靈 籲分級懲戒

台大婦產科爆發多起性侵、性騷案後，桃園某連鎖婦產科羅姓醫師涉藏兒少性影像，並利用看診機會偷拍患者私密照，遭新北地檢署起訴。國內屢爆狼醫事件，民團批評，類似案件層出不窮，凸顯醫療院所管理失當、醫師法規不足、醫界專業自律機制薄弱及主管機關監督失靈等問題，特別是判刑前，涉案醫師仍可執業，最令人恐慌。

醫改會執行長林雅惠表示，現行醫師法雖訂有懲戒制度，但長期以來仍存在五大結構性問題，包括重案輕罰、各地懲戒標準不一、啟動時程過於延宕、缺乏暫時性處分機制，及欠缺有效的預防再犯措施，尤其在判決尚未確定前，醫師仍可持續執業，使病患暴露在潛在風險中，過去也確實發生過加害醫師在案件未定讞前，又再次犯案的情形。

林雅惠表示，醫師公會團體依法具有提送懲戒的權限，但至今卻未曾主動送出任何懲戒案件，顯示醫界自律機制嚴重不足。相較國際作法，多數國家高度重視「預防再犯」與風險控管，而非僅在司法判決確定後才啟動處分，這正是台灣制度長期欠缺的核心環節。

針對衛福部建置的俗稱「狼醫平台」的醫事人員性別事件資訊專區，林雅惠批評，該平台資訊分散且更新延遲，舊案更未納入，難以發揮警示作用，衛福部應研擬「暫時性處分」，如在受審期間限制其執業範圍，或要求診療過程須有第三人在場，或暫時避免其接觸高風險族群，在懲戒或司法結果出爐前即先行降低風險。

現代婦女基金會指出，過去醫師涉犯性侵，多僅處以補修性平學分或短期停業，處分過輕。羅姓醫師涉藏兒少性影像，還偷拍患者私密照，不僅是個人犯罪，還顯示該醫療院所在診療流程與藥物管理上有重大疏漏，應追究院方的管理責任。

現代婦女基金會表示，主管機關應依犯行嚴重程度制定分級懲戒標準，包括警告、罰鍰、停業，甚至廢止執業執照或撤銷醫師證書，並將性平防治成效納入醫院評鑑制度。

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫指出，此案雖衝擊醫界形象，但問題癥結在於專業自律不足，讓有心人士存有僥倖空間，不應要求病人自我防範，而應由制度面著手改善。社會各界期待主管機關能加快改革腳步，建立跨機關預警通報流程，重建醫病之間的信任關係。