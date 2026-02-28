聽新聞
杏林之恥！桃園涉偷拍狼醫 判刑前仍可執業

聯合報／ 記者陳俊智張宏業蔣永佑翁唯真／綜合報導

羅姓<a href='/search/tagging/2/婦產科' rel='婦產科' data-rel='/2/104886' class='tag'><strong>婦產科</strong></a>醫師涉收藏、分享<a href='/search/tagging/2/兒少' rel='兒少' data-rel='/2/244225' class='tag'><strong>兒少</strong></a>性影像，依法涉案醫師在判刑前仍可執業，<a href='/search/tagging/2/衛福部' rel='衛福部' data-rel='/2/114282' class='tag'><strong>衛福部</strong></a>指出，此案送交醫師懲戒會後，結果將公告於「醫事人員性別事件資訊專區」，示意圖。記者曾學仁／攝影
羅姓婦產科醫師涉收藏、分享兒少性影像，依法涉案醫師在判刑前仍可執業，衛福部指出，此案送交醫師懲戒會後，結果將公告於「醫事人員性別事件資訊專區」，示意圖。記者曾學仁／攝影

桃園某大型連鎖婦產科羅姓醫師涉收藏、分享兒少性影像，部分影像於診間偷拍，至少百人受害，新北地檢署依兒少性剝削防制條例起訴。對此，院方並無回應；現行法令無法讓醫師立即撤照或停業，桃園市衛生局稱「要查」，坦言目前無法做出任何處分，也讓當地居民人心惶惶，憂心成為受害者。

羅姓醫師任職桃園某連鎖婦產科，月子中心在當地相當有名，和先前爆出性侵女病患的台大狼醫黃信穎是同期同事，黃的案件爆發時，還曾嚴厲譴責；如今自己也出問題，令相關人士錯愕不已，網友批「杏林之恥」。

全案緣起於台南學甲分局偵辦謝姓男子創立群組並持有兒少性影像案件，循線查獲群組成員中有知名婦產科診所醫師，另案報請新北檢婦幼專組偵辦。羅男在案發後被羈押，但未去職，醫院僅註明「停診」。

檢警查出羅男早在二○一六年即取得大量兒童及少年性影像並持有，又於二○一六至二○一八年間以婦產科醫師身分在兩家大型醫院利用看診接觸病歷，未經允許取得女童、少女病患下體照片，私藏容量近二ＴＢ；二○二○年起陸續加入「蘿莉」、「幼女」和「幼齒」等十一個兒少性影像群組，有傳送、分享相關影像紀錄。

訊問時，他僅承認持有影像，辯稱只是下載，沒想過供他人觀看，偷拍病歷是為教學留存。檢方未採信，訊後認犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，聲押禁見獲准，並建請法官求處二年二月刑期，全案下周移審法院。

消息一出，桃園婦女人心惶惶，擔心看診時曾被偷拍，許多育兒群組也在討論，都怕妻女受害。曾經給羅男看診過的網友說，偷拍事件傳出後整晚睡不好；另有網友指該醫療機構非第一次爆發類似案件，提醒其他人注意。

記者昨致電該醫療機構桃園院區，總機回覆連假期間公關部門休息，無法回應；桃園市衛生局嘗試聯繫院方未果，對此，衛生局回應，因羅男的司法案件尚未確定，依程序及規定無法對醫師或醫院做任何處分。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，針對涉案醫師將採「行政先行、司法並行」雙軌處理，不等法院三審定讞，即可依檢方起訴與蒐證資料啟動懲戒程序，只要確認身分與執業地點後，將由地方衛生局依「醫師法」送醫師懲戒委員會審議，最重可廢止醫師證書、終身不得從醫，其懲戒結果將公告於「醫事人員性別事件資訊專區」，並督導地方加速審議，確保資訊揭露與民眾就醫安全。

