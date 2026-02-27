獨／「自稱驅魔師」喇舌猥褻19歲男約聘員 高市府社福主任休職變撤職

高市衛生局心衛中心去年爆發績優督導何建忠利用職權查個資性侵少女案；而社會局某社福中心蔡姓主任則於2022年以受訓留宿為由，自稱「驅魔師」，對19歲男約聘員脫褲摸屁，壓身舔奶頭、舌吻，如「心衛狼」翻版，二審輕判6月；懲戒法院原判休職1年，高市府上訴，撤銷原判決改為撤職並停止任用1年。

懲戒法院認為，蔡男身為社工師，本應較一般社會工作師有更高道德期許，原判決卻僅判決蔡男休職1年，難令其警惕，且未充分考量對機關內其他人員構成潛在威脅，和政府對於性侵害等重大違失行為零容忍之政策態度相違背，原判決懲戒處分休職1年也未闡述詳細理由。

法官認為案發時，高市社會局審議指蔡男「未遵守同事相處應有的行為分際，其言行已然逾越正常一般同事社會交往之互動範圍與倫理規範，且經媒體報導，有損公務員形象及機關聲譽」，予以記過1次行政懲處，審酌蔡男犯行讓社會責任形象瓦解，嚴重損害政府信譽甚鉅，已不適任社會工作師，去年底廢棄一審判決後，改判撤職並停止任用一年。案經高市府今年2月予以公告。

這名已婚的49歲前社會局某社福中心的蔡姓主任，於2022年2月24日利用19歲約聘人員小楷（化名）要受訓，邀請小楷至其左營住處留宿，蔡男當晚假意幫小楷按摩，直接脫下小楷內褲按摩屁股，過程中還親小楷的臉頰說要好好愛他、保護他。

當晚蔡男和小楷同床抱著他睡，小楷半夜恐慌症發作，沒想到蔡男竟瘋狂親他奶頭，還舔他的腹部、臉頰，更直接舌吻，整整親了2小時才結束。

小楷事發後隱忍，沒料一周後就遭到蔡男勸退轉職，小楷暗中錄音蒐證，質問蔡當晚為何親他，對話中蔡自稱「驅魔師」，會親小楷是為了「把負能量驅走」。

小楷提告證稱，當晚因末班公車已過，才會留宿主任家，沒料卻遭蔡男猥褻，導致罹患創傷後壓力症候群、住院治療2次。