婦產狼醫偷拍病患私密照引發恐慌 桃衛生局聯繫不上院方管理層

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園某大型連鎖婦產科羅姓醫師涉嫌收藏分享兒少性影像，還利用看診機會偷拍女童及少女私密照，昨天被新北地檢署依兒少性剝削防制條例起訴。消息引發廣大婦女及家長恐慌，雖醫院方面以連假休假為由暫無回應，但桃園市衛生局今表示「要查」，同時將透過不定期稽查維護病患隱私及安全。

檢警查出，羅男2020年起陸續加入「蘿莉」、「幼女」和「幼齒」等主題的網路兒少性影像群組，有傳送、分享相關影像紀錄。他還涉嫌利用替病患看診機會，偷拍女童及少女私密處照片，雖然絕大多數未拍到臉，但初估至少百人受害。

消息一出，桃園廣大婦女擔憂自己被偷拍，許多上千人的育兒群組也在討論此事，大家都怕妻子或女兒受害。曾經給羅男看診過的網友說他講話直接，讓人不舒服，隨即有人附和有類似經驗，事件讓她整晚睡不好，另有網友指該醫療機構非第一次爆發類似案件，提醒其他人注意。

記者今天致電該機構桃園園區，總機表示連假期間公關部門休息，暫無法回應此事，而桃園市衛生局嘗試聯繫院方，目前也未與與院方管理階層建立溝通管道。

衛生局表示，羅男的司法案件尚未確定，依程序及規定，無法對醫師或醫院做任何處分。但事關廣大婦女隱私安全，會持續聯絡院方，要求加強內控機制，衛生局未來也會將機構列為重點對象，加強宣導與不定期稽查。

桃園某大型連鎖婦產科羅姓醫師涉嫌利用看診機會偷拍女病患私密處，昨天被新北地檢署起訴。記者蔣永祐／翻攝
