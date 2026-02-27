快訊

硬上酒醉女逼二度性交...偷拍還索50萬封口費 判8年2月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

南投邱姓男子找女子投資麻將館佯稱短期就能回本，卻帶去旅館趁其酒醉硬上，又以握有證據逼對方出面性交、偷拍，還索討「50萬元封口費」，法院一審依加重強制性交等3罪判他8年4月，邱上訴全面認罪求輕判，二審撤銷改判他8年2月，仍可上訴。

檢警調查，邱男2023年11月邀女子投資麻將館，稱2、3個月就可回本，女子11月8日就匯20萬元給他，20日再赴約到旅館和邱討論投資事宜，過程中女子因酒醉昏睡慘遭邱性侵。

邱2024年7月5日再向女子聲稱握有2人性交證據，揚言要告知她男友等，脅迫對方再度發生性行為，女子擔心受怕只能配合，未料性交過程中邱竟將手機放在一旁衛生紙盒偷拍；隔天6日邱再傳竊錄性愛畫面，要脅女子給他50萬元作為「封口費」，對方忍無可忍報案才曝光。

南投地院一審時，邱否認趁女子酒醉性侵，辯稱有經過她同意，還稱「如果是強迫的，就不會有第二、第三次機會」，至於之後脅迫性交、偷拍及恐嚇等都認罪；女子控訴，到旅館喝酒暈眩嘔吐，躺在床上就遭邱強脫衣、壓在身上性侵得逞。

一審審酌，邱男趁女子酒醉性侵、脅迫性交偷拍，和女子調解當天竟以「睡過頭」理由沒到，至今沒賠償，並斟酌他海軍官校畢業、現從事人力公司等一切情狀，依乘機性交罪、加重強制性交罪及恐嚇取財未遂罪，各判他3年2月、7年6月及8月，3罪應執行8年4月。

邱男不服上訴，表示自己上訴後坦承犯行，節省司法資源，願和女子調解，盡最大誠意彌補過錯，請求輕判。

台中高分院二審查，邱就乘機性交部分終於認罪，該部分量刑因子改變，就乘機性交罪撤銷改判3年1月，其餘駁回，3罪應執行8年2月。

邱男以投資名義約女子上旅館卻性侵、偷拍，更大膽索討50萬元封口費。示意圖／ingimage
邱男以投資名義約女子上旅館卻性侵、偷拍，更大膽索討50萬元封口費。示意圖／ingimage

