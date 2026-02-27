聽新聞
0:00 / 0:00
硬上酒醉女逼二度性交...偷拍還索50萬封口費 判8年2月
南投邱姓男子找女子投資麻將館佯稱短期就能回本，卻帶去旅館趁其酒醉硬上，又以握有證據逼對方出面性交、偷拍，還索討「50萬元封口費」，法院一審依加重強制性交等3罪判他8年4月，邱上訴全面認罪求輕判，二審撤銷改判他8年2月，仍可上訴。
檢警調查，邱男2023年11月邀女子投資麻將館，稱2、3個月就可回本，女子11月8日就匯20萬元給他，20日再赴約到旅館和邱討論投資事宜，過程中女子因酒醉昏睡慘遭邱性侵。
邱2024年7月5日再向女子聲稱握有2人性交證據，揚言要告知她男友等，脅迫對方再度發生性行為，女子擔心受怕只能配合，未料性交過程中邱竟將手機放在一旁衛生紙盒偷拍；隔天6日邱再傳竊錄性愛畫面，要脅女子給他50萬元作為「封口費」，對方忍無可忍報案才曝光。
南投地院一審時，邱否認趁女子酒醉性侵，辯稱有經過她同意，還稱「如果是強迫的，就不會有第二、第三次機會」，至於之後脅迫性交、偷拍及恐嚇等都認罪；女子控訴，到旅館喝酒暈眩嘔吐，躺在床上就遭邱強脫衣、壓在身上性侵得逞。
一審審酌，邱男趁女子酒醉性侵、脅迫性交偷拍，和女子調解當天竟以「睡過頭」理由沒到，至今沒賠償，並斟酌他海軍官校畢業、現從事人力公司等一切情狀，依乘機性交罪、加重強制性交罪及恐嚇取財未遂罪，各判他3年2月、7年6月及8月，3罪應執行8年4月。
邱男不服上訴，表示自己上訴後坦承犯行，節省司法資源，願和女子調解，盡最大誠意彌補過錯，請求輕判。
台中高分院二審查，邱就乘機性交部分終於認罪，該部分量刑因子改變，就乘機性交罪撤銷改判3年1月，其餘駁回，3罪應執行8年2月。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。