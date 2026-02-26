醫涉偷拍上百兒少病患私處 上傳蘿莉控群組

桃園市某大型連鎖婦產科診所醫師羅姓男子，涉嫌參加多個「蘿莉控」LINE群組，分享、收藏超過2TB兒少性影像，並趁看診時偷拍女童及少女私密處，恐上百人受害，新北地檢署依兒童及少年性剝削防制條例起訴，求刑二年二月。

檢警查出，羅姓男子二○二○年加入十一個主題為「蘿莉」、「幼女」、「幼齒」的兒少性影像群組，傳送、分享兒少性影像，上傳至群組記事本供成員閱覽；他涉嫌利用看診時偷拍女童及少女私密處照片，被害人大多未露臉，檢警難以辨識身分，初估上百人遭偷拍。

檢警前往羅診所及住處搜索，查扣電腦主機及隨身碟，各存有1.3TB及870GB兒少性影像，其中包括看診時偷拍照片。

檢方認為，羅未恪遵職業道德及尊重他人隱私，假藉職務之便，偷拍未成年病患私密照，已嚴重影響兒少身心發展，使兒少遭受不當性剝削，甚至淪為商品。