聽新聞
0:00 / 0:00

醫涉偷拍上百兒少病患私處 上傳蘿莉控群組

聯合報／ 記者蔣永佑翁唯真沈能元／連線報導

桃園市某大型連鎖婦產科診所醫師羅姓男子，涉嫌參加多個「蘿莉控」LINE群組，分享、收藏超過2TB兒少性影像，並趁看診時偷拍女童及少女私密處，恐上百人受害，新北地檢署依兒童及少年性剝削防制條例起訴，求刑二年二月。

檢警查出，羅姓男子二○二○年加入十一個主題為「蘿莉」、「幼女」、「幼齒」的兒少性影像群組，傳送、分享兒少性影像，上傳至群組記事本供成員閱覽；他涉嫌利用看診時偷拍女童及少女私密處照片，被害人大多未露臉，檢警難以辨識身分，初估上百人遭偷拍。

檢警前往羅診所及住處搜索，查扣電腦主機及隨身碟，各存有1.3TB及870GB兒少性影像，其中包括看診時偷拍照片。

檢方認為，羅未恪遵職業道德及尊重他人隱私，假藉職務之便，偷拍未成年病患私密照，已嚴重影響兒少身心發展，使兒少遭受不當性剝削，甚至淪為商品。

偷拍 婦產科

延伸閱讀

婦產科變態醫涉偷拍患者、收藏兒少私密影像 衛福部曝「最重處分」

淫醫涉偷拍病患、藏兒少影像遭起訴 婦產科醫學會：醫學倫理上無法接受

「蘿莉控」淫醫涉偷拍大量未成年病患私密照 新北檢起訴求重刑

台南大學有「攝狼」...一天內偷拍3名女大生如廁 認罪求緩刑法院不准

相關新聞

醫涉偷拍上百兒少病患私處 上傳蘿莉控群組

桃園市某大型連鎖婦產科診所醫師羅姓男子，涉嫌參加多個「蘿莉控」LINE群組，分享、收藏超過2TB兒少性影像，並趁看診時偷...

NONO陳宣裕遭控性侵害6女 高院4月23日宣判

藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，士林地院僅認定1次強制性交未遂，判他2年6月徒刑。檢方不服而上訴，台...

「蘿莉控」淫醫涉偷拍大量未成年病患私密照 新北檢起訴求重刑

桃園市某間大型連鎖婦產科旗下一名羅姓醫師，遭檢警查出他不僅參加多個「蘿莉控」LINE群組，分享、收藏超過2TB的兒少性影...

民宿內性交易！台南金門跨縣市破應召集團 不法獲利逾1263萬

金門地檢署偵破一起橫跨金門、台南的網路應召賣淫集團案，檢方指出，該集團以架設網站刊登性交易廣告，透過LINE、Teleg...

台中色阿公手伸進7歲孫女內褲 媳婦驚睹直言「噁心」下場判3年半

台中1名阿公明知孫女才剛滿7歲年幼懵懂，竟趁著一起看電視期間手伸進她內褲摸下體，媳婦下樓驚睹公公手從女兒內褲伸出，阿公一...

搭公車「包住」國中女生磨蹭至射精 癡漢強制猥褻改判3年2月

男子董遠哲2025年2月搭公車，佯裝車上人潮擁擠，緊貼著一名女學生背後，並以生殖器頻繁碰觸對方臀部直至射精。女學生在母親...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。