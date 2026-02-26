快訊

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，士林地院僅認定1次強制性交未遂，判他2年6月徒刑。檢方不服而上訴，台灣高等法院辯論終結，定4月23日宣判。

除了本案外，台北地檢署另外偵辦3名告訴人指控遭NONO強制猥褻，但認為罪嫌不足不起訴，其中兩名告訴人聲請再議，台灣高等檢察署發回北檢續查，北檢移轉士檢偵辦，士檢仍認定罪嫌不足，2024年11月處分不起訴。兩名告訴人二度聲請再議，高檢署審查後認為士檢偵查不完備，發回續查，士檢2025年8月5日依強制性交、強制猥褻罪起訴陳。

士林地檢署起訴指出，NONO加入藝人吳宗憲所組的「憲憲家族」後知名度提升，2008年至2013年間利用自身知名度及工作機會結識被害人，對6名女子犯下3次強制性交、2次強制猥褻、2次強制性交未遂罪。

偵辦期間，NONO始終否認犯行，稱不認識被害女子，但有2名被害人清楚描繪出NONO住家樓中樓格局；同時，調查人員也發現6名被害女子互不相識，卻指證遭NONO以類似手法加害，NONO嫌疑重大。檢方認定NONO為私慾犯強制猥褻、性交等罪，品行低劣，對被害女子造成莫大危害，犯後否認犯行，態度迴避，無絲毫悔意，建請法院從重量刑。

但士院審理認為，有5名告訴人分別控訴遭陳強制猥褻、強制性交或強制性交未遂，但她們只陳述自己的部分，均未目睹陳對其他人的行為，不得互為補強的證據。而5人的敘述有瑕疵，與客觀事實不符，檢察官所提的直接或間接證據仍讓人懷疑，依「罪證有疑、利歸被告」原則，判無罪。

一審唯一認定有罪的，是NONO被控於2011年透過綜藝節目認識一名女子，他向女子要電話號碼後，提議開車送女子返家，卻將女子載至大稻埕河濱停車場，欲性侵女子遭抵抗而未遂。這名女子事後向親友透露自身經歷，親友在審理期間也證稱，聽她訴說案情時，感受到對方情緒明顯不同以往，士院認為女子指述可信。

被害女子擔心遭輿論指點或影響事業，未聲張或報警，見#MeToo運動才勇於揭露犯行，NONO在一審辯稱不認識對方，還說「不知為何女子要這樣說自己」，士院依強制性交未遂罪判他2年6月刑。　

藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，士林地院僅認定1次強制性交未遂，判他2年6月徒刑，檢方不服而上訴，台灣高等法院今辯論終結，定4月23日宣判。資料照片。記者王宏舜／攝影
相關新聞

「蘿莉控」淫醫涉偷拍大量未成年病患私密照 新北檢起訴求重刑

桃園市某間大型連鎖婦產科旗下一名羅姓醫師，遭檢警查出他不僅參加多個「蘿莉控」LINE群組，分享、收藏超過2TB的兒少性影...

NONO陳宣裕遭控性侵害6女 高院4月23日宣判

藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，士林地院僅認定1次強制性交未遂，判他2年6月徒刑。檢方不服而上訴，台...

民宿內性交易！台南金門跨縣市破應召集團 不法獲利逾1263萬

金門地檢署偵破一起橫跨金門、台南的網路應召賣淫集團案，檢方指出，該集團以架設網站刊登性交易廣告，透過LINE、Teleg...

台中色阿公手伸進7歲孫女內褲 媳婦驚睹直言「噁心」下場判3年半

台中1名阿公明知孫女才剛滿7歲年幼懵懂，竟趁著一起看電視期間手伸進她內褲摸下體，媳婦下樓驚睹公公手從女兒內褲伸出，阿公一...

搭公車「包住」國中女生磨蹭至射精 癡漢強制猥褻改判3年2月

男子董遠哲2025年2月搭公車，佯裝車上人潮擁擠，緊貼著一名女學生背後，並以生殖器頻繁碰觸對方臀部直至射精。女學生在母親...

她遭表哥抱在腿上上下其手 16年來一直無法釋懷…提告揮別陰霾

台南有名女子11歲時與弟弟騎腳踏車到姑姑家玩電動，表哥將她抱在腿上摸胸，她嚇得逃開後又被抱回腿上摸下體，跑回家向媽媽哭訴...

