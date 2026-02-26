「蘿莉控」淫醫涉偷拍大量未成年病患私密照 新北檢起訴求重刑
桃園市某間大型連鎖婦產科旗下一名羅姓醫師，遭檢警查出他不僅參加多個「蘿莉控」LINE群組，分享、收藏超過2TB的兒少性影像，還趁問診時偷拍大量女童及少女病患私密照，被害人難以計數，新北地檢署依兒少性剝削防制條例散布兒少猥褻行為之影片及無正當理由持有兒少性影像等罪起訴這名淫醫，並求處重刑。
據了解，羅姓醫師任職於桃園某連鎖婦產科，其月子中心在當地相當有名。檢警查出，羅男於2020年間加入共11個主題均為「蘿莉」、「幼女」、「幼齒」的網路兒少性影像群組，並傳送、分享相關兒少性影像，將上述影像上傳至群組記事本供成員閱覽而散布。
此外，羅男還被查出，涉嫌利用替病患看診時偷拍大量女童及少女私密處照片，由於當中絕大部分被害人均未露臉，檢警難以辨識身分，初估至少有上百名未成年病患受害。
檢警前往羅男診所及住處搜索，查扣到的電腦主機和隨身硬碟中，各存有1.3TB和870GB的兒少性影像，數量驚人，其中便包括上述替女童、少女問診時偷拍的照片。
檢察官認為，羅男身為婦產科醫師，未恪遵職業道德及尊重他人隱私，僅為個人私慾，假藉職務之便，偷拍未成年病患私密照之陰部，無視其所為已嚴重影響兒童少身心發展，使兒少遭受不當性剝削，甚至淪為商品，因此具體求處至少2年2月的重刑。
