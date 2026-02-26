快訊

財產申報曝光！卓榮泰存款921萬元 林佳龍夫婦存款、股票均破億

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

疑感情糾紛...高雄科技大廠女保全遭男友持刀猛砍 還放話「要殺妳媽媽」

「蘿莉控」淫醫涉偷拍大量未成年病患私密照 新北檢起訴求重刑

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導
桃園一名羅姓婦產科醫師，不僅參加多個「蘿莉控」LINE群組，分享、收藏超過2TB的兒少性影像，還趁問診時偷拍大量女童及少女病患私密照，遭新北地檢署依兒少性剝削防制條例起訴並求處重刑。圖／翻攝網路
桃園一名羅姓婦產科醫師，不僅參加多個「蘿莉控」LINE群組，分享、收藏超過2TB的兒少性影像，還趁問診時偷拍大量女童及少女病患私密照，遭新北地檢署依兒少性剝削防制條例起訴並求處重刑。圖／翻攝網路

桃園市某間大型連鎖婦產科旗下一名羅姓醫師，遭檢警查出他不僅參加多個「蘿莉控」LINE群組，分享、收藏超過2TB的兒少性影像，還趁問診時偷拍大量女童及少女病患私密照，被害人難以計數，新北地檢署依兒少性剝削防制條例散布兒少猥褻行為之影片及無正當理由持有兒少性影像等罪起訴這名淫醫，並求處重刑。

據了解，羅姓醫師任職於桃園某連鎖婦產科，其月子中心在當地相當有名。檢警查出，羅男於2020年間加入共11個主題均為「蘿莉」、「幼女」、「幼齒」的網路兒少性影像群組，並傳送、分享相關兒少性影像，將上述影像上傳至群組記事本供成員閱覽而散布。

此外，羅男還被查出，涉嫌利用替病患看診時偷拍大量女童及少女私密處照片，由於當中絕大部分被害人均未露臉，檢警難以辨識身分，初估至少有上百名未成年病患受害。

檢警前往羅男診所及住處搜索，查扣到的電腦主機和隨身硬碟中，各存有1.3TB和870GB的兒少性影像，數量驚人，其中便包括上述替女童、少女問診時偷拍的照片。

檢察官認為，羅男身為婦產科醫師，未恪遵職業道德及尊重他人隱私，僅為個人私慾，假藉職務之便，偷拍未成年病患私密照之陰部，無視其所為已嚴重影響兒童少身心發展，使兒少遭受不當性剝削，甚至淪為商品，因此具體求處至少2年2月的重刑。

兒少 病患 偷拍

延伸閱讀

社工陳尚潔喊話剴剴「在耶穌那裡無病痛」 檢察官：求處重刑

台南大學有「攝狼」...一天內偷拍3名女大生如廁 認罪求緩刑法院不准

離婚後首個情人節太火！大牙赤裸泡湯眼神渙散 激吻男子遭偷拍

士林地院新婚法警疑開房間偷拍女網友 遭收押、停職

相關新聞

「蘿莉控」淫醫涉偷拍大量未成年病患私密照 新北檢起訴求重刑

桃園市某間大型連鎖婦產科旗下一名羅姓醫師，遭檢警查出他不僅參加多個「蘿莉控」LINE群組，分享、收藏超過2TB的兒少性影...

民宿內性交易！台南金門跨縣市破應召集團 不法獲利逾1263萬

金門地檢署偵破一起橫跨金門、台南的網路應召賣淫集團案，檢方指出，該集團以架設網站刊登性交易廣告，透過LINE、Teleg...

台中色阿公手伸進7歲孫女內褲 媳婦驚睹直言「噁心」下場判3年半

台中1名阿公明知孫女才剛滿7歲年幼懵懂，竟趁著一起看電視期間手伸進她內褲摸下體，媳婦下樓驚睹公公手從女兒內褲伸出，阿公一...

搭公車「包住」國中女生磨蹭至射精 癡漢強制猥褻改判3年2月

男子董遠哲2025年2月搭公車，佯裝車上人潮擁擠，緊貼著一名女學生背後，並以生殖器頻繁碰觸對方臀部直至射精。女學生在母親...

她遭表哥抱在腿上上下其手 16年來一直無法釋懷…提告揮別陰霾

台南有名女子11歲時與弟弟騎腳踏車到姑姑家玩電動，表哥將她抱在腿上摸胸，她嚇得逃開後又被抱回腿上摸下體，跑回家向媽媽哭訴...

男師鎖門猥褻12歲童 判3年6月、賠60萬確定

陳姓國小老師被控以獎勵課業、陪治青春痘為由，載12歲的學生回家，卻撫摸、吸吮他生殖器。陳食髓知味，1個多月內多次替學生口...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。