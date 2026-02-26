民宿內性交易！台南金門跨縣市破應召集團 不法獲利逾1263萬

金門地檢署偵破一起橫跨金門、台南的網路應召賣淫集團案，檢方指出，該集團以架設網站刊登性交易廣告，透過LINE、Telegram與男客議價，再指派大陸籍女子至指定地點進行性交易，3年多來不法獲利高達1263萬餘元。主嫌王姓男子等11人涉犯妨害風化罪，已依法提起公訴，並對主嫌王男具體求刑3年6月。

金門地檢署表示，本案源於去年4月間，金門縣警察局刑事警察大隊查獲一名以觀光名義來台的大陸籍女子，在金寧鄉民宿內與男客進行性交易，懷疑背後有集團操控。金門地檢署立即指派檢察官陳岱君指揮專案小組偵辦，隔日拘提涉嫌媒介、容留賣淫的曾姓男子到案，並聲請羈押獲准。

專案小組持續溯源追查，鎖定位於台南市區的幕後機房；去年11月13日，在主任檢察官葉子誠、檢察官陳岱君指揮下，持金門地方法院核發搜索票前往台南市中西區一處透天厝搜索，當場查獲王姓男子經營的應召網站機房，查扣大量電腦設備、手機及現金18萬餘元，王男經聲押禁見獲准。

檢方查出，王男自111年3月起，與不詳人士合夥出資架設名為「SUPSPA」的應召網站，並在台南多處設立辦公室，招募成員分工合作，網站刊登應召女子照片、服務項目與價碼，男客若有意願，即透過通訊軟體議定交易內容與金額，再由集團轉知經紀安排女子前往指定地點性交易，每次收費2千元至萬元不等，王男從中抽取500至2千5百元媒介費牟利。

檢方指出，今年4月間，集團將一名大陸籍女子的性交易廣告刊登上網，由成員透過LINE與男客議價後，轉由金門經紀安排至金寧鄉民宿進行交易，單次收費3千3百元，王男抽取500元佣金，相關款項事後匯入王男名下帳戶。

專案小組再於去年11月20日擴大搜索金門地區賣淫據點，又查獲2名外籍女子及現金12萬餘元，全案查明，王男經營網站期間不法所得高達1263萬9300元，其餘共犯各自獲利數萬元至數十萬元不等。

檢方認定，王姓主嫌等11人涉犯《刑法》第231條第1項圖利媒介性交罪，其中王男與連姓被告並與未成年共犯共同實施犯罪，另依《兒童及少年福利與權益保障法》第112條規定請求加重其刑。