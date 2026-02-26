快訊

最新財產申報！賴總統存款及債務大減 新購日幣基金破千萬

北台灣新屋市場回到「三級警戒」 賣不完待售建案破1,500案

只是想要祖父活過的證明！被遺忘的日籍22８受難者故事

民宿內性交易！台南金門跨縣市破應召集團 不法獲利逾1263萬

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門地檢署偵破一起橫跨金門、台南的網路應召賣淫集團案，檢方指出，該集團以架設網站刊登性交易廣告，透過LINE、Telegram與男客議價，再指派大陸籍女子至指定地點進行性交易，3年多來不法獲利高達1263萬餘元。主嫌王姓男子等11人涉犯妨害風化罪，已依法提起公訴，並對主嫌王男具體求刑3年6月。

金門地檢署表示，本案源於去年4月間，金門縣警察局刑事警察大隊查獲一名以觀光名義來台的大陸籍女子，在金寧鄉民宿內與男客進行性交易，懷疑背後有集團操控。金門地檢署立即指派檢察官陳岱君指揮專案小組偵辦，隔日拘提涉嫌媒介、容留賣淫的曾姓男子到案，並聲請羈押獲准。

專案小組持續溯源追查，鎖定位於台南市區的幕後機房；去年11月13日，在主任檢察官葉子誠、檢察官陳岱君指揮下，持金門地方法院核發搜索票前往台南市中西區一處透天厝搜索，當場查獲王姓男子經營的應召網站機房，查扣大量電腦設備、手機及現金18萬餘元，王男經聲押禁見獲准。

檢方查出，王男自111年3月起，與不詳人士合夥出資架設名為「SUPSPA」的應召網站，並在台南多處設立辦公室，招募成員分工合作，網站刊登應召女子照片、服務項目與價碼，男客若有意願，即透過通訊軟體議定交易內容與金額，再由集團轉知經紀安排女子前往指定地點性交易，每次收費2千元至萬元不等，王男從中抽取500至2千5百元媒介費牟利。

檢方指出，今年4月間，集團將一名大陸籍女子的性交易廣告刊登上網，由成員透過LINE與男客議價後，轉由金門經紀安排至金寧鄉民宿進行交易，單次收費3千3百元，王男抽取500元佣金，相關款項事後匯入王男名下帳戶。

專案小組再於去年11月20日擴大搜索金門地區賣淫據點，又查獲2名外籍女子及現金12萬餘元，全案查明，王男經營網站期間不法所得高達1263萬9300元，其餘共犯各自獲利數萬元至數十萬元不等。

檢方認定，王姓主嫌等11人涉犯《刑法》第231條第1項圖利媒介性交罪，其中王男與連姓被告並與未成年共犯共同實施犯罪，另依《兒童及少年福利與權益保障法》第112條規定請求加重其刑。

檢方表示，近年應召集團多利用網路平台與通訊軟體攬客，再媒介外籍人士以免簽或觀光名義入境，從事與簽證目的不符的非法性交易，犯罪模式隱蔽、據點分散，對社會秩序與善良風俗影響甚鉅，未來將持續強力查緝、溯源金流，嚴辦不貸。

金門檢警在去年 4 月查獲大陸籍女子在金寧鄉民宿以觀光名義從事性交易後，循線查獲橫跨金門與台南、以網路平台操控的組織化應召網站，日前發動南下搜索，將集團一舉成擒。圖／金門地檢署提供
金門檢警在去年 4 月查獲大陸籍女子在金寧鄉民宿以觀光名義從事性交易後，循線查獲橫跨金門與台南、以網路平台操控的組織化應召網站，日前發動南下搜索，將集團一舉成擒。圖／金門地檢署提供
金門縣警察局在去年 4 月查獲外籍女子在金寧鄉民宿以觀光名義從事性交易後，循線查獲橫跨金門與台南、以網路平台操控的組織化應召網站，並鎖定集團藏身台南市區的機房，一舉查獲集團，現場扣得大量電腦、手機與近 19 萬元現金。圖／金門地檢署提供
金門縣警察局在去年 4 月查獲外籍女子在金寧鄉民宿以觀光名義從事性交易後，循線查獲橫跨金門與台南、以網路平台操控的組織化應召網站，並鎖定集團藏身台南市區的機房，一舉查獲集團，現場扣得大量電腦、手機與近 19 萬元現金。圖／金門地檢署提供

金門 性交易 網站

延伸閱讀

海巡：中國海警擾金門並偽造影片 典型認知作戰

初五北市醫美診所槍擊案槍手 今晨阿里山民宿落網

去年國旅住客達8209萬人次「高於疫情前」旅館平均房價2984元增0.81％

大陸海警船再闖金門還發影片　海巡稱不實偽造影片

相關新聞

民宿內性交易！台南金門跨縣市破應召集團 不法獲利逾1263萬

金門地檢署偵破一起橫跨金門、台南的網路應召賣淫集團案，檢方指出，該集團以架設網站刊登性交易廣告，透過LINE、Teleg...

台中色阿公手伸進7歲孫女內褲 媳婦驚睹直言「噁心」下場判3年半

台中1名阿公明知孫女才剛滿7歲年幼懵懂，竟趁著一起看電視期間手伸進她內褲摸下體，媳婦下樓驚睹公公手從女兒內褲伸出，阿公一...

搭公車「包住」國中女生磨蹭至射精 癡漢強制猥褻改判3年2月

男子董遠哲2025年2月搭公車，佯裝車上人潮擁擠，緊貼著一名女學生背後，並以生殖器頻繁碰觸對方臀部直至射精。女學生在母親...

她遭表哥抱在腿上上下其手 16年來一直無法釋懷…提告揮別陰霾

台南有名女子11歲時與弟弟騎腳踏車到姑姑家玩電動，表哥將她抱在腿上摸胸，她嚇得逃開後又被抱回腿上摸下體，跑回家向媽媽哭訴...

男師鎖門猥褻12歲童 判3年6月、賠60萬確定

陳姓國小老師被控以獎勵課業、陪治青春痘為由，載12歲的學生回家，卻撫摸、吸吮他生殖器。陳食髓知味，1個多月內多次替學生口...

夜店約正妹KTV續攤 男卻將她拉進公廁猥褻還拉麻吉一起下手

嚴姓男子和葉姓好友在高雄某夜店認識一名正妹，後來嚴男等人約正妹一起到附近KTV唱歌，結果嚴男卻趁機將正妹拉進一樓廁所上下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。