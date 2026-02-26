聽新聞
台中色阿公手伸進7歲孫女內褲 媳婦驚睹直言「噁心」下場判3年半
台中1名阿公明知孫女才剛滿7歲年幼懵懂，竟趁著一起看電視期間手伸進她內褲摸下體，媳婦下樓驚睹公公手從女兒內褲伸出，阿公一再否認，還辯稱媳婦個性不穩定，兒子在老婆淫威下不敢商量；法院比對證詞不採信，一、二審都依強制猥褻罪判阿公3年6月，仍可上訴。
檢警調查，阿公2023年10月9日和孫女在太平住家客廳一起看電視，竟伸手進對方內褲撫摸下體，後來女童媽媽下樓，目睹公公的手從女兒內褲中抽出，立即通知先生並報警。
法院審理時，阿公否認猥褻，辯稱在和孫女搶遙控器，可能動作被誤會，還說媳婦個性不穩定、和他們家感情不好，自己兒子在老婆淫威下，什麼事都不敢和他們商量，只有他太太說的是。
女童證稱，阿公手伸進她內褲摸尿尿的地方，媽媽下樓看到就帶她趕快離開家裡。
女童母親說，看到公公彎下腰，手從女兒裙子上伸進內褲，公公見她下樓就把手伸出來，自己先把孩子帶出去，冷靜和先生告知，更傳LINE向先生直言「很噁心」；女童父親也說，爸爸事後曾和他說「自己老糊塗做了這些事，希望家人原諒他。」
台中地院一審認為，阿公身為女童的親祖父，為逞一己私慾，罔顧人倫對孫女猥褻，違背法律、更嚴重背離身為家庭長輩所應維持的倫理界線，妨害女童身心，考量他無前科，但未取得被害家屬諒解，依對未滿14歲之人為強制猥褻罪判他3年6月。
阿公不服上訴，仍持同樣辯詞否認犯行，台中高分院二審再比對相關證詞，認為女童具體指述、證詞無明顯瑕疵，且無動機誣陷阿公，認為上訴無理由判處駁回。
