搭公車「包住」國中女生磨蹭至射精 癡漢強制猥褻改判3年2月

男子董遠哲2025年2月搭公車，佯裝車上人潮擁擠，緊貼著一名女學生背後，並以生殖器頻繁碰觸對方臀部直至射精。女學生在母親陪同下向桃園縣警八德分局報案，董遭桃園地檢署依強制猥褻罪起訴，桃園地院判他3年4月徒刑。董上訴，台灣高等法院今改判3年2月徒刑。

董遠哲從事組裝椅子工作，在本案之前就多次以相同手法，隨機選擇陌生女性發洩。

2025年2月18日早上6點50分，董搭上公車後就站在被害人身後，藉人多擁擠犯案。女學生說，被碰觸身體時「躲不開」，好像被董包住，到了學校發現外套「黏黏的」，後來父親陪她搭了1星期的公車，再隔2周後，她搭乘公車時看見長相與董相似的人，父母開始每天陪女兒搭公車。

女學生表示，之後只要看到長相和董相似的人，都會躲避或改搭下一班公車。

桃園地院認為，董以生殖器碰觸被害人直至射精，依我國民情判斷，顯然是足以興奮或滿足性慾的行為，也違反被害人意願、令她嫌惡，屬強制猥褻。

律師替董辯護，指董希望能治療身體衝動，請求依刑法「情堪憫恕」條款減刑。桃院認為董的行為不足以讓人同情，也沒有得到被害人的諒解、實際彌補損害，因此不予減刑。