快訊

前主播吳中純病逝享年56歲 「會跑的腫瘤」淋巴癌早期6症狀莫忽視

LINE「免費雲端空間」實用功能又少1項！4月底取消影片上傳 官方曝原因

她遭表哥抱在腿上上下其手 16年來一直無法釋懷…提告揮別陰霾

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南有名女子11歲時與弟弟騎腳踏車到姑姑家玩電動，表哥將她抱在腿上摸胸，她嚇得逃開後又被抱回腿上摸下體，跑回家向媽媽哭訴，姑姑和表哥到住處向父母道歉，但她一直無法釋懷且家族聚會還會遇到，16年後仍決定提告，法官認表哥對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判刑3年10月。

表哥否認犯行，辯稱2010年7月至8月間，在住處客廳內，有讓表妹坐在大腿上，從背後用手環抱她；當晚因為母親聽舅舅轉述表妹哭訴的內容，說他碰到表妹的胸部，造成她的不適，他有跟母親去表妹家道歉。他說，當時2人互動過程中，常常把表妹抱在大腿上，用雙手環抱她。

女子說，當年表哥的手直接碰到胸部時，她很抗拒而從腿上逃開，後來又被抱回來坐在他腿上，甚至將手伸到內褲裡摸下體，她很害怕，趕緊跟弟弟回家，立即跟媽媽哭訴。爸爸得知後馬上打電話給姑姑，後來姑姑和表哥就一起來住處道歉，她當時很害怕表哥，所以躲在房間，後來是聽媽媽說的。

母親表示，當天女兒載著兒子騎腳踏車回來，看到她就抱著她大哭，哭很久，經詢問後，女兒才說去姑姑家，表哥將手伸進衣服及褲子；過幾個小時，姑姑馬上帶兒子到住處道歉，姑姑當面罵兒子，後來說要向女兒道歉，但女兒一直哭不願意出來。

母親也說，在女兒人生每個階段都會提出疑問，為何不去告表哥，她說有跟先生講過，但先生說都是親戚怎麼告，後來是看到這幾年的一些案件，才決定要站出來。

弟弟說，表哥的手有摸到姊姊胸部，姊姊往外跑，表哥將姊姊拉回，現在還是有印象；姊姊回家後那天情緒很激動，崩潰大哭。

2023年6月間，女子以通訊軟體傳訊息給姑姑重提往事，並表達希望表哥道歉之意，姑姑回覆：「事隔多年，想不到你仍然無法釋懷，真是對不住，事發當時我便帶兒子到你家，當你的面，二度鞠躬道歉，並保證對你不再有肢體接觸」。

女子否認對方當面道歉，隨後表哥也傳訊息給她：「我當年對XXX小姐所做出不當的行為，造成XX小姐的傷害深深感到抱歉，對不起！請接受我真心誠意的歉意」。

她表示，小時候時他們是自己解決，她國中、高中、大學都有跟媽媽講，媽媽都基於因為雙方是親戚，就這樣解決就好，叫她不要提告。後來媽媽因為她一直有跟她提起，媽媽看她這樣也很累，最後也支持她講出來。

台南地院合議庭認表哥對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判刑3年10月，可上訴。圖／本報資料照
台南地院合議庭認表哥對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判刑3年10月，可上訴。圖／本報資料照

母親

延伸閱讀

拍片教「飯店咖啡機洗內褲」挨轟噁心 網紅喊冤：空服員說的

影／拿衣服當拖車繩！母騎車3貼還拖著男童腳踏車 一路搖晃好危險

秋成勳沒穿內褲錄節目！EXO KAI 當場「驗貨」慌成表情包　跳針頻問：為什麼！

膝蓋退化怎麼辦？部嘉醫師羅嘉元傳授3招運動延緩關節磨損

相關新聞

她遭表哥抱在腿上上下其手 16年來一直無法釋懷…提告揮別陰霾

台南有名女子11歲時與弟弟騎腳踏車到姑姑家玩電動，表哥將她抱在腿上摸胸，她嚇得逃開後又被抱回腿上摸下體，跑回家向媽媽哭訴...

男師鎖門猥褻12歲童 判3年6月、賠60萬確定

陳姓國小老師被控以獎勵課業、陪治青春痘為由，載12歲的學生回家，卻撫摸、吸吮他生殖器。陳食髓知味，1個多月內多次替學生口...

夜店約正妹KTV續攤 男卻將她拉進公廁猥褻還拉麻吉一起下手

嚴姓男子和葉姓好友在高雄某夜店認識一名正妹，後來嚴男等人約正妹一起到附近KTV唱歌，結果嚴男卻趁機將正妹拉進一樓廁所上下...

溜進國小「上下夾拍」女童如廁 電信男上訴從7年2月大減為2年刑

男子連啟文去年2月間潛入桃園市某國小女廁，拿手機攝錄女童如廁時的影像，桃園地方法院依違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像...

性侵堂嬸射臉？色男狡辯︰拿我自慰衛生紙塗抹 4次裁決狂逆轉

台灣發生男子性侵女親友案件。台灣新北1名男子的胞姊10年前聘請堂嬸上門做家傭，但男子在自己孩子在家中客廳的情況下，仍趁機將堂嬸撲倒性侵，甚至對着堂嬸臉上射精。堂嬸擦拭完臉上液體後，繼續工作不敢出聲，翌日接到丈夫電話才情緒崩潰，最終報警求助。

他身為警察竟引誘2名少年傳不雅照 遭判1年10月

葉姓男子擔任警察期間，以2000元引誘少年為他口交，事後認罪賠償，去年初被判刑1年。緩刑5年。檢方另查出葉男引誘2少年拍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。