她遭表哥抱在腿上上下其手 16年來一直無法釋懷…提告揮別陰霾

台南有名女子11歲時與弟弟騎腳踏車到姑姑家玩電動，表哥將她抱在腿上摸胸，她嚇得逃開後又被抱回腿上摸下體，跑回家向媽媽哭訴，姑姑和表哥到住處向父母道歉，但她一直無法釋懷且家族聚會還會遇到，16年後仍決定提告，法官認表哥對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判刑3年10月。

表哥否認犯行，辯稱2010年7月至8月間，在住處客廳內，有讓表妹坐在大腿上，從背後用手環抱她；當晚因為母親聽舅舅轉述表妹哭訴的內容，說他碰到表妹的胸部，造成她的不適，他有跟母親去表妹家道歉。他說，當時2人互動過程中，常常把表妹抱在大腿上，用雙手環抱她。

女子說，當年表哥的手直接碰到胸部時，她很抗拒而從腿上逃開，後來又被抱回來坐在他腿上，甚至將手伸到內褲裡摸下體，她很害怕，趕緊跟弟弟回家，立即跟媽媽哭訴。爸爸得知後馬上打電話給姑姑，後來姑姑和表哥就一起來住處道歉，她當時很害怕表哥，所以躲在房間，後來是聽媽媽說的。

母親表示，當天女兒載著兒子騎腳踏車回來，看到她就抱著她大哭，哭很久，經詢問後，女兒才說去姑姑家，表哥將手伸進衣服及褲子；過幾個小時，姑姑馬上帶兒子到住處道歉，姑姑當面罵兒子，後來說要向女兒道歉，但女兒一直哭不願意出來。

母親也說，在女兒人生每個階段都會提出疑問，為何不去告表哥，她說有跟先生講過，但先生說都是親戚怎麼告，後來是看到這幾年的一些案件，才決定要站出來。

弟弟說，表哥的手有摸到姊姊胸部，姊姊往外跑，表哥將姊姊拉回，現在還是有印象；姊姊回家後那天情緒很激動，崩潰大哭。

2023年6月間，女子以通訊軟體傳訊息給姑姑重提往事，並表達希望表哥道歉之意，姑姑回覆：「事隔多年，想不到你仍然無法釋懷，真是對不住，事發當時我便帶兒子到你家，當你的面，二度鞠躬道歉，並保證對你不再有肢體接觸」。

女子否認對方當面道歉，隨後表哥也傳訊息給她：「我當年對XXX小姐所做出不當的行為，造成XX小姐的傷害深深感到抱歉，對不起！請接受我真心誠意的歉意」。