夜店約正妹KTV續攤 男卻將她拉進公廁猥褻還拉麻吉一起下手

嚴姓男子和葉姓好友在高雄某夜店認識一名正妹，後來嚴男等人約正妹一起到附近KTV唱歌，結果嚴男卻趁機將正妹拉進一樓廁所上下其手，葉男見狀敲門，嚴男還邀葉男入內一起下手，正妹趁機逃離後向友人哭訴，高雄地院依妨害性自主罪各判嚴男4年4月、葉男3年1月徒刑。

判決指出，2023年1月15日凌晨，嚴男、葉男和一群好友相約到某夜店玩樂，在舞池認識被害正妹和她好友，兩方便臨時相約到附近KTV唱歌續攤。

嚴男等人抵達KTV後見正妹喝醉，便趁機將她從二樓包廂拉到一樓公廁，在廁所內對正妹上下其手，葉男見嚴男與正妹不在包廂，便前往一樓公廁敲門，嚴男見門外葉男敲門，竟邀請他進到公廁一起下手。

期間正妹不斷閃避、拒絕，仍不敵嚴男、葉男兩人身形，被猥褻一陣後才趁隙逃離公廁，跑到包廂向友人哭訴，正妹和友人離開後，隨即趕赴警察局報案提告，嚴男、葉男也被檢方提起公訴。

高雄地院審理時，嚴、葉兩人否認犯行，還在法院審理時，質疑正妹不在第一時間求援，反而等到友人唱完歌才說出遇害的事。

但法官依據正妹友人證詞，認為案發後正妹吐露遭嚴男、葉男侵害時呈現恐懼、羞愧之情緒反應，不採信兩人說法。

法官認為，嚴男、葉男犯後仍飾詞狡辯，於訴訟程序間未見對所為有絲毫反省，無端耗費司法資源，依犯強制性交罪判嚴男徒刑4年4月、葉男犯二人以上共同強制猥褻罪判徒刑3年1月，可上訴。

